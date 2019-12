Wyprzedaż w Zarze - ceny spadły nawet o 50%. 5 rzeczy, które warto kupić

fot. Adobe Stock

Sezon największych wyprzedaży jeszcze przed nami. Wszyscy czekają na Black Friday 2019 (29 listopada), a Zara już teraz oferuje obniżki cen. Hiszpańska sieciówka prowadzi mid season sale na stronie internetowej. W zakładce „Special prices” można znaleźć ubrania i dodatki, których ceny są obniżone nawet o 50%. Wybrałyśmy 5 rzeczy, które warto kupić!

Płaszcz z baranka Zara, cena ze 199 zł na 89 zł

Teddy beat coat to wciąż hit! Płaszcze z baranka podbiły nasze serca zeszłej zimy, a w tym roku wciąż nie wychodzą z mody. Sztuczne futro to jeden z najważniejszych trendów na jesień i zimę 2019/2020. W tym sezonie nosimy je nie tylko to stylu eleganckiego, ale również casual. Równie świetnie wygląda ze szpilkami, co w hitowymi sneakerami.

Czerwony kombinezon Zara, cena ze 199 zł na 89 zł

Kombinezon to doskonała alternatywa dla sukienki. Można go nosić do pracy i na wieczór. W Zarze znalazłyśmy model w ognistej czerwieni. Czerwony to jeden z najmodniejszych kolorów sezonu. Jest wyrazisty, seksowny i idealnie nadaje się na wielkie wyjście.

Beżowy sweter Zara, cena ze 109 zł na 59,90 zł

W jesienno-zimowej garderobie nie może zabraknąć ubrań typu basic. Beżowy sweter stanowi doskonałą bazę dla wielu stylizacji. Pasuje do jeansów, ołówkowy i plisowanych spódnic, kulotów itd. Model z Zary został ozdobiony złotymi guzikami, które idealnie wpisują się w trend na barok.

Czarna sukienka Zara, cena ze 139 zł na 69,90 zł

Mała czarna to absolutny must have! To sukienka, która zawsze się przydaje, szczególnie, kiedy w perspektywie zbliżające się święta i sylwester. To kreacja odpowiednia zarówno na firmową imprezę, jak i uroczystość rodzinną. Zara bardzo zgrabnie połączyła dwa trendy: koronkę i plisy, tworząc rewelacyjny modowy duet.

Beżowe sneakersy Zara, cena ze 199 zł na 99,90 zł

Wysokie obcasy są boskie, lecz to wygodne sneakersy są obecnie modowym hitem. Są stylowe i praktyczne. Można je nosić do wielu stylizacji. Świetnie wyglądają zarówno ze spodniami, jak i ze spódnicami. Szyku dodają im wstawki w animal print.





