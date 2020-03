fot. Adobe Stock

Szczotkowanie ciała na sucho to bardzo skuteczny zabieg, który w ostatnich latach zdobywa coraz większą popularność. Chociaż niektórym wydaje się zbyt bolesne, nie można zaprzeczyć, że efekty szczotkowania są warte każdych poświęceń.

Jakie efekty przynosi szczotkowanie ciała na sucho?

Pięć minut poświęconych każdego dnia na dokładne szczotkowanie ciała sprawi, że twoja skóra już po tygodniu będzie gładka i miękka w dotyku. Pomoże też w pozbyciu się drobnych niedoskonałości skóry, takich jak wypryski i zaskórniki. W połączeniu z peelingiem potrafi przynieść niesamowite rezultaty!

Regularnie stosowana szczotka do ciała to doskonała broń w walce z cellulitem! Dodatkowo szczotkowanie ciała znacznie pobudza krążenie: ujędrni skórę, a dodatkowo pomoże przy zrzucaniu zbędnych kilogramów. I to wszystko osiągniesz w domowym zaciszu.

Jak wybrać szczotkę do masażu?

Wybrałyśmy 3 szczotki, które nadają się do różnych partii ciała i mają odmienne zastosowanie.

Szczotka do masażu ciała na sucho LULLALOVE, cena 49,99 zł

Masaż ciała najlepiej wykonywać dużą szczotką o twardym, naturalnym włosiu. Taka najlepiej pobudzi krążenie, a do tego pomoże w walce z szorstką skórą i wrastającymi włoskami.

Szczotka Lullalove jest również odpowiednia dla wegan, ponieważ jej włosie jest wykonane z włókien agawy.

Antycellulitowa szczotka do masażu Najel, cena 24 zł

Szczotka z drewnianym wypustkami pomoże skutecznie pozbyć się cellulitu. Taki masaż z pewnością pobudzi do regeneracji komórki skóry, a do tego mocno pobudzi krążenie, co dodatkowo pogłębi ten efekt.

Z uwagi na budowę szczotki, masaż nią powinno się wykonywać z olejkiem, który zminimalizuje otarcia i dodatkowo poprawi kondycję skóry.

Szczotki do masażu twarzy, szyi i dekoltu, cena 79,99 zł

Szczotki, które są przeznaczone do masażu delikatnej skóry okolic twarzy powinny mieć miękkie włosie. Szczotkowanie twarzy poprawi jej owal, oczyści pory i pomoże pozbyć się zaskórników.

Masaż twarzy powinno się wykonywać ze szczególną uwagą. Prawidłowo wykonany może pomóc nawet z trądzikiem i innymi przykrymi dolegliwościami skórnymi.

Jak szczotkować ciało na sucho?

Szczotkowane na sucho przyniesie najlepsze efekty, jeśli będziesz je robić przed kąpielą co najmniej trzy razy w tygodniu. Masuj ciało okrężnymi ruchami w kierunku serca, czyli zgodnie z przepływem limfy.

Ile użyć siły? W zależności od partii ciała powinnaś regulować nacisk i intensywność szczotkowania. Tam, gdzie skóra jest grubsza (podbicie stóp, nogi, ręce) masaż wykonuj zdecydowanie, ale przy delikatniejszej skórze (pachy, twarz, okolice bikini) użyj mniejszego nacisku.

Do masowania szczotką z drewnianymi wypustkami możesz użyć olejków, które działają antycellulitowo, rozgrzewająco i oczyszczająco, aby dodatkowo pogłębić efekt masażu.

