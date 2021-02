Krem na cellulit - 15 najlepszych produktów, które naprawdę działają

15 Zobacz galerię 15 zdjęć fot. Adobe Stock

Krem na cellulit potrafi doskonale uzupełnić antycellulitową pielęgnację. Razem z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami, dietą i piciem odpowiedniej ilości wody, potrafi pomóc uporać się z pomarańczową skórką.

Cellulit jeszcze jakiś czas temu kojarzył się wyłącznie z kobietami borykającymi się z nadwagą. Dziś zmagają się z nim nawet bardzo szczupłe kobiety, a także nastolatki Wybrałyśmy 15 propozycji kremów na cellulit, zarówno z oferty drogeryjnej, jak i z wyższej półki. Sprawdź je w naszej galerii!

Jak stosować krem na cellulit?

Przede wszystkim regularnie. Idealnie byłoby, gdybyś wcierała kosmetyk w ciało 2 razy dziennie - rano i wieczorem. Najlepiej połączyć to z kilkuminutowym masażem antycellulitowym – wykonuj go okrężnymi ruchami, kierując się od dołu ku górze. To poprawi krążenie i zapewni lepsze wchłanianie kremu.

Świetnie sprawdzą się również masażery z wypustkami - kupisz je w każdej drogerii. Stosuj je naprzemiennie ze szczotkowaniem ciała na sucho.

Jak wybrać dobry krem na cellulit?

Przede wszystkim patrz na skład. Cena ma tu drugorzędne znaczenie - udało nam się znaleźć świetne kremy antycellulitowe za naprawdę niewielkie pieniądze.

Jego głównym zadaniem jest wygładzenie, ujędrnienie oraz nawilżenie skóry. Powinien zawierać kofeinę, wyciągi roślinne np. wyciąg z kasztanowca i bluszczu, ekstrakt z alg i kwas askorbinowy.

Skąd się bierze cellulit?

Cellulit to nic innego, jak nieprawidłowe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej, któremu towarzyszy obrzęk i zwłóknienie tkanki podskórnej. Zmaga się z nim większość kobiet. Choć walka z nim nie jest łatwa, systematyczność i konsekwencja w działaniu mogą przynieść spektakularne efekty.

Podstawą walki z cellulitem jest oczywiście zmiana nawyków - zarówno żywieniowych, jak i tych związanych ze stylem życia. Przejdź na zdrową dietę i uprawiaj jak najwięcej sportu - zapytaj trenera o najlepsze ćwiczenia na cellulit, które najlepiej pomogą rozbić nieestetyczne zgrubienia na skórze.

Walczysz z cellulitem? Kup idealny krem bez przepłacania! W tym celu wejdź na stronę Notino kod rabatowy.

Więcej o pięknym ciele:

Domowe sposoby na cellulit

Jak pozbyć się rozstępów? 3 sprawdzone sposoby