fot. Adobe Stock

Peeling kawowy to rewelacyjny domowy kosmetyk, który ma pozytywny wpływ na ujędrnienie ciała oraz walkę z cellulitem. Jego przygotowanie jest szalenie proste, a efekty przy regularnym stosowaniu nierzadko przewyższają te, które można osiągnąć gotowymi produktami z drogerii.

Zalety stosowania peelingu z kawy

skutecznie złuszcza naskórek, wygładzając skórę i ujędrniając ją,

kofeina zawarta w kawie pomaga zwalczać cellulit,

stymuluje krążenie krwi,

poprawia koloryt skóry,

cudownie pachnie, pobudza i poprawia samopoczucie.

Przepisy na peeling kawowy DIY

Bazą jest kawa mielona, uprzednio zaparzona. Do miseczki należy wsypać około pół szklanki kawy, zalać ją wrzątkiem tuż powyżej poziomu kawy, odczekać około 10 minut, a następnie odlać ewentualny nadmiar wody i gotowe!

Do tak przygotowanej papki kawowej, można dodawać różne dodatki, np. bezzapachowy żel pod prysznic, ulubione olejki eteryczne, cynamon, imbir, sól morską, oliwkę dla dzieci lub oliwę z oliwek.

1. Kawa + brązowy cukier

Wersja mocno ścierająca, doskonale radząca sobie ze zrogowaciałym naskórkiem. Idealna do intensywnej walki z cellulitem, a także z problematycznymi okolicami łokci czy stóp.

Do papki kawowej dodajemy około dwóch łyżek stołowych brązowego cukru. Ale uwaga, tak przygotowany peeling będzie miał dość silne działanie ścierające, więc nie jest on zalecany do skóry wrażliwej i naczynkowej. Za to doskonale sprawdzi się przy tej nadmiernie zrogowaciałej, której przyda się intensywne złuszczanie.

Aby nieco złagodzić jego moc, zamiast brązowego cukru, można wykorzystać biały cukier, którego mniejsze kryształki będą miały łagodniejsze działanie. Natomiast gdy dodasz łyżkę cynamonu, peeling będzie miał jeszcze lepsze właściwości antycellulitowe.

2. Kawa + płatki owsiane

Delikatniejsza wersja, polecana do skóry normalnej i/lub wrażliwej - peelinguje oraz odżywia skórę. Kawowa papka, wzbogacona kilkoma łyżkami płatków owsianych, będzie miała łagodniejsze działanie złuszczające, połączone z właściwościami odżywiającymi i odświeżającymi skórę.

3. Kawa + oliwa z oliwek

Najłagodniejsza wersja peelingu kawowego, polecana nawet do skóry suchej, której przyda się delikatne złuszczenie oraz natłuszczenie, przywracające jej zdrowy wygląd i gładkość.

2-3 łyżki oliwy z oliwek lub oliwki dziecięcej w połączeniu z peelingiem kawowym to rewelacyjny zabieg złuszczająco-natłuszczający, po którym skóra jest gładka, jędrna i odpowiednio nawilżona. Taki peeling możesz stosować również na twarz.

Jak stosować peeling?

Peeling stosujemy pod prysznicem, masując nim ciało okrężnymi ruchami przez kilka minut, najlepiej 1-2 razy w tygodniu. Aby wzmocnić antycellulitowe działanie kawy, papkę można przetrzymać nieco dłużej w miejscach dotkniętych cellulitem, owijając je folią spożywczą na około 20 minut. Następnie spłukać i umyć ciało.

