Najlepszy balsam brązujący - 6 kosmetyków, które warto kupić

Balsam brązujący to przyjaciel każdej kobiety. Mimo że nie jesteśmy zwolenniczkami opalania i długiego wylegiwania się na słońcu, to lubimy mieć opalone ciało - wygląda na bardziej jędrne, a przy tym na szczuplejsze i bardziej apetyczne. Wizyty w solarium zawsze były dla nas nie do zaakceptowania, musiałyśmy więc na dobre zaprzyjaźnić się z kosmetykami brązującymi.

Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z tego rodzaju kosmetykami, balsam brązujący będzie idealny. Daje najdelikatniejszy i, co najważniejsze, stopniowy efekt - każda kolejna aplikacja wzmacnia kolor skóry. Maksymalnie ciemny odcień osiągamy po 4-5 aplikacjach. Najlepsze balsamy brązujące mają lekką konsystencję i szybko się wchłaniają, przez co nie powodują smug ani zacieków.

Jesteśmy fankami opalenizny z tubki, więc udało nam się przetestować większość produktów dostępnych na rynku. Wybrałyśmy 6 najlepszych produktów w różnych kategoriach cenowych: od 14 do 79 złotych.

Balsam brązujący Cynamon i Pomarańcza Mokosh

Zamknięty w szklanym słoiczku o lekkiej jak mleczko konsystencji i o cudownym zapachu cynamonu i pomarańczy (kojarzy się ze świętami, ale i tak go lubimy) - hit marki Mokosh. Już po pierwszym zastosowaniu skóra staje się brzoskwiniowa.

Największym plusem jest to, że nadaje się także do twarzy (testowałyśmy!) nie zapycha. Jedynym minusem jest cena, ale balsam jest bardzo wydajny - przy regularnym stosowaniu starcza na 3 miesiące - używamy go 2 razy w tygodniu.

Cena: 79 zł za 180 ml.

Zalety : zapach, konsystencja, efekt, skład.

: zapach, konsystencja, efekt, skład. Wady : cena.

Składniki: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Decyl Cocoate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetearyl Alcohol, Dihydroxyacetone, Sorbitol, Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Rhus Verniciflua Peel Cera, Trehalose, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Adansonia Digitata (Baobab) Seed Oil*, Cetearyl Glucoside, Benzyl Alcohol, Vitex Agnus Castus (Chasteberry) Extract, Acetyl tyrosine, Stearic Acid, Daucus Carota Sativa (Carrot Tissue) Oil, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Extract, Xanthan Gum, Tocopherol, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Dehydroacetic Acid, Parfum, Cinnamal, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Limonene, Linalool

Masło brązujące do ciała Golden Oils Bielenda

Masło, które już kilka razy zmieniało nazwę i opakowanie, ale to ciągle ten sam produkt - teraz wzbogacony dodatkowymi składnikami. Po jednym zastosowaniu efekt jest dość intensywny - najmocniejszy z zaprezentowanych balsamów, i widoczny już po kilku godzinach. Masło nadaje skórze bardzo ładny, nienachalny odcień.

Cena: 18 zł za 200 ml.

Zalety : cena, działanie nawilżające, szybki efekt.

: cena, działanie nawilżające, szybki efekt. Wady : łatwo o smugi.

Składniki: Aqua, Ethylhexyl Stearate, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Glycerin, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Ceteareth-18, Propylene Glycol, Junglas Regia (Walnut) Shell Extract, Cyclopentasiloxane, Dihydroacetone, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Tocopherol, Citric Acid, Polyacrylamide/C13-14 Isoparaffin/Laureth-7, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Polyaminopropyl Biguanide, Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Cinnamate, Benzyl Salicylate, Citronellol, Linalool

Balsam brązujący Natural Bronze Cocoa Palmers, cena 39 zł

Pokochałyśmy go już dawno temu. Niestety, coraz trudniej z jego dostępnością. Uwielbiamy go za zapach (jak kakaowe ciasteczka!) - to jeden z tych, w których prawie nie czuć tej specyficznej woni. Opalenizna jest bardzo naturalna i ładnie daje się ją stopniować. Ogromny plus za to, że ciało nie tylko zyskuje piękny kolor, ale staje się bardziej nawilżone i ujędrnione.

Cena: 39 zł za 200 ml.

Zalety: poziom nawilżenia, piękny kolor, zapach.

poziom nawilżenia, piękny kolor, zapach. Wady: dostępność.

Składniki: Aqua, Isopropyl Palmitate, Dimethicone, Dihydroxyacetone, Glycerin, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Stearic Acid, Propylene Glycol, Bentonite, Fragrance (Parfum), Tocopheryl Acetate, Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Phenoxyethanol, Lanolin Alcohol, Xanthan Gum, Myristyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Palmitic Acid, Stearyl Alcohol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Yellow 5 (CI 19140), Orange 4 (CI 15510), Benzyl Benzoate, Benzyl Cinnamate

Balsam brązujący Lavera

Lavera to niemiecka marka kosmetyków naturalnych. W swojej ofercie ma dwa produkty brązujące - balsam do ciała i krem do twarzy. Balsam z olejami z bio-słonecznika i bio-orzechów makadamii łatwo się rozprowadza i szybko wchłania, co minimalizuje powstawanie plam do minimum. Zawiera naturalne substancje aktywne na bazie cukru, przyzwoicie pachnie i jest wegański.

Cena: 39 zł za 150 ml.

Zalety: piękny efekt, długotrwałe nawilżenie, odpowiedni dla wegan.

piękny efekt, długotrwałe nawilżenie, odpowiedni dla wegan. Wady: cena.

Składniki:Water (Aqua), Glycine Soja (Soybean) Oil*, Alcohol*, Dihydroxyacetone, Glycerin, Erythrulose, Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Fragrance (Parfum)**, Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea Butter)*, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Potassium Cetyl Phosphate, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, Limonene**, Linalool**, Geraniol**, Citronellol**, Citral**, Coumarin**, Eugenol**, Benzyl Benzoate**, Benzyl Alcohol**

Olejkowy balsam brązujący do ciała I Love Bronze Perfecta

To najtańsza propozycja. Ogromną zaleta jest to, że balsam dostępny jest w dwóch wersjach - do ciemnej i jasnej karnacji. Pachnie jak tropikalne wakacje. Jest lekki i daje bardzo subtelny efekt po pierwszej aplikacji. Idealny dla początkujących.

Cena: 14 zł za 200 ml.

Zalety: cena, stopniowa opalenizna.

cena, stopniowa opalenizna. Wady: zapach.

Składniki: Aqua, Isopropyl Palmitate, Cetearyl Ethylhexanoate, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Dihydroxyacetone, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Cetearyl Alcohol, Theobroma Cacao Seed Butter, Caffeine, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Theobroma Grandiforum Seed Butter, Coffea Arabica Seed Extract, Spirulina Platentis Extract, Soy Isofavones, Carnitine, Polysorbate 80, Alcohol, Cetearyl Glucoside, Disodium EDTA, BHA, Ethylparaben, Methylparaben, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Linalool, Limonene, Parfum

Balsam brązujący Alterra

Hit wszystkich urodowych blogów, więc i my go musiałyśmy przetestować. Zapach najmniej przypadł nam do gustu z tych przedstawionych, ale efekt jest niesamowicie naturalny. Opalenizna pojawia się bardzo stopniowo, więc nie można sobie nim zrobić krzywdy.

Cena: 16 zł za 200 ml.

Zalety: cena, odpowiedni dla wegan.

cena, odpowiedni dla wegan. Wady: dostępność.

Składniki: Aqua, Glycerin, Alcohol, Helianthus Annuus Seed Oil*, Glyceryl Stearate Citrate, Dihydroxyacetone, Coco-Caprylate, Cetearyl Alcohol, Myristyl Myristate, Cocos Nucifera Oil*, Levulinic Acid, Parfum**, Butyrospermum Parkii Butter*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Xanthan Gum, Helianthus Annuus Seed Cera, Citric Acid, Glyceryl Caprylate, Sodium Levulinate, Theobroma Cacao Seed Butter*, Tocopherol.

*z rolnictwa ekologicznego

Przed aplikacją obowiązkowo zrób peeling całego ciała. Zwróć uwagę na skład produktu - nie powinien być na bazie olejków (olejek stworzy barierę, przez którą żaden brązujący kosmetyk się nie przedrze). Warto zaopatrzyć się też w rękawicę - wystarczy najtańsza z drogerii.

Balsam nakładaj dłońmi, zaczynając od dołu i kierując się ku górze, najlepiej okrężnymi ruchami. Nie zapomnij o stopach - chyba nie chcesz, żeby opalenizna ucinała się gwałtownie wokół kostki? Na każdą, parzystą partię ciała staraj się nakładać taką samą ilość preparatu z wyjątkiem łokci i kolan - te miejsca mają tendencję do przesuszania i mogą powstać na nich nieestetyczne plamy.

Dobrym rozwiązaniem jest aplikacja dzień-noc. Rano robisz peeling i nakładasz balsam nawilżający, a dopiero wieczorem balsam brązujący. Po aplikacji przez pierwsze 15 minut unikaj dotykania czegokolwiek, idealnie byłoby gdybyś przez godzinę się nie ubierała (możesz narzucić ewentualnie szlafrok).

Kontakt z wodą należy ograniczać przez kolejne 3 godziny, a z prysznicem czy kąpielą poczekać min. 8 godzin. Dobrze jest też ograniczać aktywności, które powodują pocenie się. Po aplikacji pamiętaj o umyciu dłoni!



Kosmetyki dla ciężarnych i karmiących nie powinny zawierać kofeiny i olejków eterycznych. Te ostatnie to aktywne substancje roślinne, które mogą wywoływać u silne skurcze macicy i przenikać do krwiobiegu. Pamiętaj, aby dokładnie czytać listę składników.

Niebezpieczne składniki w kosmetykach

Nawet jeśli po otwarciu balsamu, zapach jest zniewalający, to po kilku godzinach może pojawić się typowa woń dla wszystkich kosmetyków opalających. Dlaczego? Podstawowym składnikiem jest dihydroksyaceton (DHA), czyli związek cukrowy, który wchodzi w reakcję z aminokwasami warstwy rogowej naskórka i zabarwia go na brązowo.

Odkryty przypadkiem w latach 50-tych w trakcie terapii cukrzycowej, okazał się hitem kosmetycznym na kolejne półwiecze. Sam DHA nie jest idealny, bo powoduje wysuszenie skóry oraz często nadaje opaleniźnie żółtawego odcienia, dlatego naukowcy wciąż eksperymentują z nowymi substancjami, dołączając je do podstawowej formuły najlepszych balsamów brązujących.

Producenci próbują też zakamuflować jego zapach ekstraktem kawy, czekolady czy tropikalnych owoców - niestety, z różnym skutkiem.

Zmysł powonienia u każdej z nas jest inny i wyczulony na zupełnie inne zapachy - warto zaakceptować to, że w tej kwestii możesz nie znaleźć dla siebie ideału.

