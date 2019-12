Nowości kosmetyczne na jesień - przegląd

POPRZEDNIA

Krem BB z płynną keratyną do codziennego stosowania to 11 korzyści podczas jednego stosowania: jedwabista miękkość, lśniące refleksy, ochrona przed rozdwajaniem się końcówek, przeciwdziałanie łamliwości, zmysłowa sprężystość, kontrola nad puszeniem się włosów, odporność i siła, naturalna objętość, promienny blask, ułatwione rozczesywanie, głębokie odżywienie. Nadaje się do wszystkich rodzajów włosów.