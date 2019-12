Najlepsze kosmetyki 2017 roku - testy kosmetyków

POPRZEDNIA

Karolina: Uwielbiam wszystkie olejki ze złotymi drobinkami - dodają skórze blasku i sprawiają, że wygląda na delikatnie opaloną. Olejek odżywia i bajecznie rozświetla skórę. Jest bardzo lekki i szybko się wchłania, dzięki czemu nie zostawia na skórze tłustej warstwy. Zawiera oleje, które mają właściwości regeneracyjne i zapobiegają starzeniu się skóry.

Gosia: Do niedawna peeling do ciała traktowałam po macoszemu, no bo czym może się różnić jeden produkt od drugiego? Ma ścierać martwy naskórek i tyle. Okazuje się, że w tej kategorii również można zaskoczyć i to pozytywnie. Ciało po kawowym peelingu jest idealnie gładkie, miękkie i nie wymaga już użycia balsamu. Polecam klasyczną wersję bez żadnych dodatków.