Paznokcie ślubne - 7 najmodniejszych trendów w ślubnym manicure

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Paznokcie ślubne powinny być bardzo starannie przemyślane. Doskonale sprawdzi się klasyka, czyli francuski manicure lub klasyczna, beżowa hybryda, ale także nieco bardziej awangardowe rozwiązania. Zobacz nasz przewodnik po ślubnym manicure!

Spis treści:

To najczęściej wybierany manicure na ślub. I nic dziwnego - jest klasyczny, elegancki i niezwykle uniwersalny. Pasuje do każdej sukni i do każdego stylu uroczystości.

French manicure z powodzeniem wykonasz sama w domu. Tegorocznym hitem jest połączenie go razem z trendem outline nails, czyli delikatnym obrysem całej płytki.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Biel może mieć wiele twarzy - być matowa, błyszcząca, satynowa lub perłowa. Wykończenie manicure dobieraj do stylu sukni - te o prostym kroju wymagają minimalistycznej oprawy, a te w stylu boho pięknie będą korespondować z połyskiem i perłą.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Jeśli twój ślub odbywa się w plenerze, a do tego wiosną lub latem to złote paznokcie będą idealne! Pięknie odbijają światło i potrafią zdobić lepiej niż niejeden element biżuterii.

Najprostszym sposobem na złote paznokcie jest pomalowanie ich metalicznym lakierem do paznokci. Jeśli oczekujesz bardziej spektakularnego efektu, wybierz lustrzane naklejki do paznokci albo lakiery z mnóstwem brokatowych drobinek.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Beż, to jeden z tych kolorów, który istnieje w niezliczonej ilości odcieni - najlepiej dobierać go do koloru karnacji - ciepłe najlepiej wyglądają z delikatnie różowymi lakierami, a te chłodne z zimnobeżowymi.

Beżowe paznokcie to też idealne tło dla modnych w tym sezonie koronkowych wzorów. Jak je zrobić? Najlepiej wykorzystać do tego naklejki wodne albo szablony, które ułatwią odrysowanie wymarzonego motywu.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

W opozycji do wszystkich delikatnych barw i zachowawczych wzorów stoją wszystkie mocne kolory. Do tej pory rzadko spotykane w ślubnych stylizacjach, ale z każdym rokiem zyskują coraz więcej fanek.

Najpopularniejsze są te bordowe, różowe i czerwone. Jeśli zdecydujesz się na paznokcie w intensywnym kolorze, warto rozważyć makijaż ust w identycznym odcieniu. Wygląda to niezwykle elegancko i spaja całą stylizację.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Te z was, które nie lubią nudy i na co dzień wybierają raczej ekstrawagancki manicure, nie muszą rezygnować z niego nawet podczas takiej okazji jak ślub.

Hitem nadchodzącego sezonu jest kolorowy french i moon manicure - wystarczy, że mocny kolor zamienisz na srebrny lub metaliczny lakier. Zobacz, jak efektownie to może wyglądać!



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Do doskonałe rozwiązanie dla miłośniczek romantycznego stylu, które nie są przekonane ani do francuskiego manicure ani do tego w beżowych odcieniach.

Najpopularniejszym kolorem jest delikatny róż, ale sprawdzą się też wszystkie koralowe, brzoskwiniowe i liliowe lakiery do paznokci.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

