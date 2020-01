Fryzury na wesele 2020 - propozycje dla krótkich, półdługich i długich włosów

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Fryzury na wesele to, bez względu na porę roku, przede wszystkim luźne, dziewczęce upięcia, hollywoodzkie fale i warkocze. Od niedawna modne stały się również bardziej minimalistyczne fryzury jak nisko zawiązane kucyki czy idealnie wyprostowany bob. Jakie jeszcze fryzury będą modne w 2020 roku?

Posiadaczki krótkich włosów najczęściej chcą dodać im objętości i nieco nonszalanckiego wykończenia. W uzyskaniu wymarzonego look'u przyda się żel do stylizacji - nałóż go na jeszcze wilgotne włosy i ugniataj podczas suszenia.

Aby dodać krótkiej fryzurze kobiecości, noś długie bogato zdobione kolczyki. Krótkie cięcie świetnie komponuje się z sukienkami z odkrytymi plecami albo na bardzo cienkich ramiączkach.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Fryzura bob to jedno z naszych ulubionych cięć. Jest szalenie kobiece i wygodne, a poza tym daje ogromne pole do popisu - fryzurę można stylizować na naprawdę wiele sposobów.

Zerknij na dwa zdjęcia poniżej. Na pierwszym włosy są idealnie wyprostowane i mają wydzielony przedziałek na środku. Na drugim włosy zakręcone są od połowy za pomocą prostownicy, a przedziałek przesunięty jest na prawą stronę. Jedno cięcie - dwie różne fryzury.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

To jedna z najchętniej wybieranych fryzur na wesele. Delikatne i zwiewne upięcia dodają lekkości i dziewczęcości, a do tego pasują do niemal każdej kreacji. Warunek jest jeden - włosy muszą być przynajmniej półdługie.

Aby być zadowoloną z efektów, polecamy wybrać się do sprawdzonego fryzjera, najlepiej z kilkoma zdjęciami w ramach inspiracji.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Spinki, koraliki i opaski modne są już od kilku sezonów. Dostaniesz je w większości sieciówek za grosze - najładniejsze udało nam się znaleźć w Zarze, Parfois i H&M.

Ozdobne, perłowe spinki z powodzeniem zastąpią całą, weselną biżuterię. Możesz nosić je zarówno do spiętych, jak i rozpuszczonych włosów. Nie bój się łączyć kilku modeli na raz - fryzura z pierwszego zdjęcia wygląda rewelacyjnie!



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Rozpuszczone włosy z pojedynczymi pasemkami spiętymi z tyłu pięknie odsłaniają szyję. Takie uczesanie jest niezwykle uniwersalne - nadaje się zarówno dla krótkich, półdługich i długich włosów.

To świetna fryzura do wszystkich klasycznych sukni o nieco vintage'owym charakterze. Włosy mogą być spięte wsuwkami, ozdobną spinką z wielką klamrą albo związane tasiemką.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Klasyczna i jedna z najchętniej wybieranych weselnych stylizacji. Fale w hollywoodzkim stylu najlepiej prezentują się na długich, pełnych objętości włosach.

W uzyskaniu idealnych loków przydadzą się odpowiednie kosmetyki do stylizacji. Włosy umyj szamponem zwiększającym objętość i w jeszcze wilgotne wetrzyj piankę. Podsusz włosy i po kolei pasmo po paśmie nawijaj na lokówkę lub prostownicę. Fryzurę warto utrwalić lakierem albo suchym szamponem.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Rozwiązanie doskonałe na minimalistek. Świetnie pasuje do prostych sukienek i garniturów. Aby kucyk miał szansę stać się prawdziwie elegancką fryzurą, włosy muszą być idealnie wypielęgnowane - końcówki powinny być podcięte, a kosmyki wyprosotwane.

Dla uzyskania niesamowitego połysku spryskaj włosy kosmetykiem nabłyszczającym. Jednym z naszych ulubionych jest Shimmer Shine marki Kevin Murphy.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

W sezonie wiosenno-letnim warkocze to prawdziwy hit. Najchętniej wybieramy te niskie, luźno zaplecione. Doskonale komponują się z sukniami do ziemi w stylu boho i licznymi ozdobami - opaskami, spinkami, błyszczącymi gumkami.

Luźny warkocz nie jest trudny do wykonania, ale wymaga prawdziwie długich włosów. Aby uzyskać nonszalanckie wykończenie, przed zaplataniem włosów spryskaj je solą morską albo teksturyzującym spray'em.



fot. ImaxTree/AgencjaFREE

