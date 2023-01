Jaka bielizna najbardziej podnieca mężczyzn?

fot. Adobe Stock, Maksim Shmeljov

Zmysłowa, seksowna i powabna bielizna ma niesamowitą moc. Nie tylko poprawia nam samopoczucie, sprawia, że czujemy się pięknie i pewnie, ale też szczególnie działa na mężczyzn. Są wzrokowcami i na pewno nie pozostaną obojętni, widząc nas w koronkowym lub prześwitującym komplecie w ich ulubionym kolorze.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jaką bielizna najbardziej podnieca mężczyzn.

Sentencja Johna Graya Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, ma na celu podkreślenie różnicy między obydwiema płciami. Faktyczna odległość tych dwóch planet wynosi 75.000.000 mil. Gdyby można było zmierzyć różnicę w poglądach mężczyzn i kobiet, możliwe, że wynik okazałby się równie duży.

Często do naszego salonu przychodzi para, która na wstępie oświadcza, że wspólnie przyszła kupić seksowną bieliznę. Przyznam, że bardzo często to, co podoba się kobiecie, nie przypada do gustu mężczyźnie i odwrotnie. Sporną kwestią są głównie doły kompletów bieliźniarskich. Kobiety chętniej kupują wygodne, bawełniane majtki, często o kształcie bokserek, mężczyźni natomiast widzą kobiety w koronkowych i satynowych stringach czy figach — mówi brafitterka producenta bielizny Dalia, Magdalena Kasprzyńska.

Rozwiązanie? W takiej sytuacji najlepiej znaleźć złoty środek, czyli kupić komfortowe bawełniane figi o ciekawym wzorze, które idealnie przylegają do ciała. To podkreśli kobiecą figurę. Dodatkowo można ubezpieczyć się na tzw. specjalne okazje i zawsze mieć w zanadrzu dwie pary seksownych, koronkowych fig. Na romantyczne spotkania pasują także body damskie.

Jeśli chodzi o ulubiony model biustonosza, zdania są podzielone. Część mężczyzn woli górę z usztywnianą miseczką typu push-up, które jeszcze bardziej eksponują biust, inni z kolei są zachwyceni widząc partnerkę w delikatnym, miękkim biustonoszu z koronki.

To, co mężczyzn skutecznie zniechęca to stara, nieestetyczna lub źle dopasowana bielizna, dlatego, jeśli zauważyłaś, że twój ulubiony biustonosz się zużył, bez względu na to, jak mocno jesteś z nim związana, powinnaś się go natychmiast pozbyć. W zamian kup nowy, świeży komplet, w którym będziesz czuła się jak bogini.

Bielizna, której nie lubię u dziewczyn, to za luźne figi, rozciągnięty i źle dopasowany biustonosz, z którego piersi „wypadają” lub za duży, w którym robi się przestrzeń między kobiecą piersią a miseczką — wylicza 28-letni Jarek, który pracuje w dużej firmie jako sales manager.

Barwa czerwona od dawna uznawana jest za kolor życia i silnych emocji. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że panowie zapytani o kolor bielizny, w którym widzieliby kobietę, wymienili właśnie ognistą czerwień.

— Najbardziej lubię czerwień, bo kojarzy mi się z silną i pewną siebie kobietą — mówi 34-letni Rafał.

To, co mówi Rafał, dotyczy większości mężczyzn. Są wyjątkowo wrażliwi na kolor czerwony, który działa na nich niczym afrodyzjak. Słowa Rafała potwierdzają badania przeprowadzone przez dwójkę amerykańskich psychologów: Andrew Elliot i Daniela Niesta. Z przeprowadzonej przez nich ankiety wynika, że kobiety ubrane w kolor czerwony były oceniane przez ankietowanych jako najatrakcyjniejsze i seksowne, natomiast kobiety ubrane w inne kolory wydały się im mniej pociągające.

Panowie wolą widzieć swoje kobiety w czerwieni i czerni — mówi Magdalena Kasprzyńska z Dalii — Mężczyźni, którzy wchodzą do naszego salonu z zamiarem kupienia kobiecie prezentu w postaci bielizny, od razu lokalizują półkę z bielizną czerwoną i czarną, i ostatecznie właśnie taką kupują.

Ale nie tylko czerń i czerwień rozbudza wyobraźnię mężczyzn. Okazuje się, że świetnie działa na nich też biała bielizna. Zmysłowe białe komplety likwidują u nich stres i lęk oraz przywołują same pozytywne skojarzenia.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.06.2019 r.

