„Money piece” to najmodniejsza fryzura na koniec lata i możesz wykonać ją sama w domu

Trudno nazwać go jakimś wielkim odkryciem, ale urodowy świat tak już ostatnio ma - każda, nawet najmniejsza tendencja musi mieć swoją nazwę i dorobioną ideologię (mamy wrażenie, że lansowanie coraz większej ilości trendów to jakaś nowa moda). I nie bardzo nam się to podoba.

Gdy usłyszałyśmy o koloryzacji „money piece", od razu miałyśmy przed oczami... zielone włosy (trend z pewnością wymyśliła amerykańska stylistka, a jak Ameryka to, wiadomo, dolary).

No więc fryzura zielona nie jest, za to my mamy wyglądać jak „milion dolarów". To dość zaskakująca obietnica, bo do tej pory żyłyśmy w przekonaniu, że każda z nas chce tak wyglądać i nie potrzeba na to, żadnego specjalnego trendu.

Jak wygląda koloryzacja „money piece"?

To nic innego, jak rozjaśnione pasemka wokół twarzy. Ot, i cała filozofia. Ale przez to, że w takiej fryzurze pokazała się sama Beyonce (a tuż za nią Margot Robbie, Gisele Bündchen i Jennifer Lawrence), trend już został ogłoszony jako objawienie wakacji, roku i wszystkiego, co tylko przyjdzie ci do głowy.

Fakt - wygląda dobrze - rozjaśnienie włosów wokół twarzy rozświetla ją i sprawia, że wygląda promiennie. Co więcej, jest mniej inwazyjny niż uwielbiany przez kobiety flamboyage - nie niszczy włosów i nie wymaga szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych.

Dużym plusem jest to, że to koloryzacja, którą z powodzeniem można wykonać samodzielnie w domu. Kluczem do sukcesu jest to, jak rozmieścicie jasne pasemka przy twarzy. Jeśli czujecie, że same sobie z tym nie poradzicie, poproście o pomoc mamę albo koleżankę. Pamiętajcie, by wybierać bardzo cienkie, drobne pasma - to gwarancja naturalnego wyglądu.

