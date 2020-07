„Collarbone bob” to najmodniejsza wersja boba, która pasuje każdemu i teraz podbija Instagram

fot. Adobe Stock

Nie mamy wątpliwości, że bob to jedna z ulubionych fryzur kobiet na całym świecie. Nic dziwnego - jest niezwykle twarzowa, odejmuje lat i sprawia, że wyglądamy smuklej i bardziej kobieco. Poza tym daje spore pole manewru - można ją stylizować na wiele sposobów.

Na przestrzeni lat powstało tyle odmian boba, że nie sposób wymienić wszystkie z pamięci. Long bob, beach wave bob i ostatnio cool girl bob przez lata szturmem podbijały Instagram. Teraz przyszedł czas na kolejną (chyba naszą ulubioną) wersję tej fryzury - collarbone bob. Czym się różni od pozostałych?

Jak wygląda collarbone bob?

Jest najdłuższy ze wszystkich wersji - dłuższy nawet od long boba (loba), który zwykł sięgać do łopatek. Collarbone bob to, jak sama nazwa wskazuje, bob, który kończy się na wysokości obojczyków. Różnica w długości między przodem a tyłem jest minimalna, zrobiona tylko po to, by włosy zyskały na objętości.

Jego największa zaleta? To zdecydowanie najwygodniejsza wersja tej szalenie kobiecej fryzury - włosy są na tyle długie, że nadal możemy je związać w kucyk. Jednocześnie, jeśli wolimy nosić je rozpuszczone, uniwersalna długość daje spore pole do popisu - da się z nich wyczarować naprawdę wiele wersji od tych casualowych aż po wieczorowe.

Komu pasuje collarbone bob?

Dobra wiadomość - każdej z nas. Jego długość jest na tyle wszechstronna, że pasuje zarówno do okrągłej, jak i trójkątnej czy kwadratowej twarzy.

Collarbone boba możesz nosić w wersji wyprostowanej jak i delikatnie pofalowanej (my jesteśmy za tą drugą opcją). Do zrobienia ultragładkiej fryzury wystarczy prostownica i kosmetyk chroniący włosy przed wysoką temperaturą. Aby nadać im niesamowity blask, wykorzystaj nabłyszczać w spray'u (znajdziesz je m.in. w ofercie marek Kevin Murphy i Kerastase).

Jak zrobić delikatne fale? Sięgnij po sól morską - spryskaj nią wilgotne włosy i wysusz, lekko je ugniatając. Możesz wykorzystać też suszarkę z dyfuzorem - loki będą jeszcze bardziej widoczne.

Jeśli na co dzień wolisz wygodniejszą i bardziej sportową opcję, zepnij kilka wierzchnich pasm włosów w tzw. półkoczka. Marzy ci się grzywka? Śmiało! Collarbone bob to dla niej idealne towarzystwo.

Collarbone bob pokochały gwiazdy

O tym, że collarbone bob to najmodniejsze cięcie tego sezonu, najlepiej świadczy fakt, że zdecydowała się na nie sama Julia Roberts, do tej pory kojarzona raczej z długimi włosami. Od kilku lat wierna mu jest Selena Gomez i Alexa Chung. Czekamy na kolejne metamorfozy gwiazd!

