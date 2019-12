Tak płynie życie na wodzie. Reportaż z Kambodży

POPRZEDNIA

Ryk silnika staje się coraz bardziej rytmiczny. Bliskość wody sprawia, że można na chwilę zapomnieć o ponad trzydziestostopniowym upale. Ale wystarczy zanurzyć w niej rękę, by stracić ochotę na ochładzającą kąpiel. Jest równie przezroczysta jak zmącona kałuża. Po kilku minutach od wypłynięcia z portu, krajobraz zmienia się nie do poznania, na horyzoncie widać tylko delikatny zarys lądu. Nic dziwnego, w końcu Tonle Sap, po którym się przemieszczamy, to największe jezioro na Półwyspie Indochińskim. Mijamy dryfujące na wodzie krzaki i wystające z niej konary drzew. Najczęściej są okupowane przez ptaki.

Te okolice są ostoją dla wielu rzadko spotykanych gatunków i świetnym punktem do ich obserwacji. W pobliżu jest zresztą jeden z rezerwatów przyrody. Potem płyniemy obok kupy desek, które kiedyś mogły tworzyć jakąś szopę, albo nawet dom.

