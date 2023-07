Ile lat miałby twój pies, gdyby był człowiekiem? Sprawdź, jak obliczyć psie lata na ludzkie

fot. Adobe Stock, Georgii

Posiadanie pupila to nie tylko radość, ale także i obowiązki. Im starszy piesek, tym więcej problemów zdrowotnych może mu się przytrafić. Przez to często zastanawiasz się, ile lat w przeliczeniu na ludzkie może mieć twój pupil i czy faktycznie się już starzeje? Podpowiadamy, jak obliczyć wiek psa.

Przełożenie wieku psiego na ludzki jest oczywiście umowne - chodzi bardziej o zorientowanie się w przedziale życia, w jakim znajduje się zwierzak, niż dokładne obliczenia.

Oto tabela-ściągawka. Zobacz, ile ludzkich lat ma teraz twój pupil:

Wiek psa Małe psy Średnie psy Duże psy 1 miesiąc 1 rok 1 rok 1 rok 3 miesiące 5 lat 3 lata 2 lata 6 miesięcy 10 lat 8 lat 6 lat 1 rok 20 lat 18 lat 12 lat 1,5 roku 25 lat 23 lata 17 lat 2 lata 30 lat 28 lat 22 lata 3 lata 33 lata 35 lat 31 lat 4 lata 36 lat 40 lat 41 lat 5 lat 40 lat 45 lat 48 lat 6 lat 44 lata 52 lata 55 lat 7 lat 48 lat 58 lat 62 lata 8 lat 50 lat 63 lata 68 lat 9 lat 55 lat 69 lat 75 lat 10 lat 58 lat 75 lat 82 lata 11 lat 63 lata 80 lat 89 lat 12 lat 67 lat 87 lat 97 lat 13 lat 71 lat 92 lata 103 lata 14 lat 75 lat 98 lat 110 lat 15 lat 78 lat 103 lata 118 lat 16 lat 83 lata 109 lat 123 lata 17 lat 87 lat 115 lat 130 lat 18 lat 90 lat 120 lat 135 lat 19 lat 95 lat 125 lat 143 lata 20 lat 98 lat 130 lat 150 lat

fot. Jak obliczyć wiek psa/Adobe Stock, Vasyl

Wiek jednorocznego psa to mniej więcej ten sam etap rozwojowy, co u 12-15 letniego człowieka. Są jednak pewne różnice. Taki psiak jest już dojrzały seksualnie - nastolatek w tym wieku niekoniecznie (z pewnością nie emocjonalnie). To jeden z powodów, dla których dokładne przełożenie psich lat na ludzkie nie jest do końca wymierne.

Każdy kolejny rok jego dojrzewania to około 4-8 lat w dojrzałości ludzkiej, a wszystkie następne to odpowiedniki 4-5 lat u człowieka.

Kiedy zwierzak staje się staruszkiem?

Dla dużych ras wiek, od którego mówi się już o starym psie, to zazwyczaj 8 lat (rasy olbrzymie określa się jako stare już w wieku 7 lat). Małe rasy psów osiągają wiek geriatryczny mając 11 lat, a pies średniej wielkości w wieku 10 lat.

Małe psy mogą żyć nawet 20 lat, te średnich ras - około 12-15, najkrócej żyją niestety psy ras olbrzymich - ok. 8-10 lat. Wszystko zależy jednak od osobniczych cech, w tym genetyki, a także trybu życia i sposobu opieki ze strony właścicieli. Sprawdź, czy twój pies jest jeszcze młodzieńcem, statecznym, dojrzałym zwierzakiem, czy bliżej mu już do wesołego staruszka!

fot. Jak przeliczyć lata psie na ludzkie/Adobe Stock, Halfpoint

Generalnie psy ras małych i średnich żyją dłużej niż dużych. Ośmioletni york czy gończy polski są jeszcze w pełni sił, ale już ich rówieśnicy, przedstawiciele dużych ras psich np. mastif angielski czy dog niemiecki to już psy stare, u których często występują poważne problemy zdrowotne, np. niewydolność krążenia, zmiany w stawach.

Świadomość tego jest bardzo ważna dla właścicieli pupili i lekarzy weterynarii. Wiąże się to z dopasowaniem ilości ruchu, intensywności zabawy, dobrej jakości karmy dla psa i pielęgnacyjnych do możliwości zwierzaka. Różnie też u psów przebiega proces dojrzewania. Rasy małe i średnie dorastają w przeciągu jednego roku, duże potrzebują aż dwóch lat.

Obecnie (w 2023 roku) najstarszym psem na świecie jest Bobi. Pupil mieszkający w Portugalii ma aż 31 lat.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.04.2015 r.

