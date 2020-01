Biegunka u psa - co robić?

fot. Adobe Stock

Biegunka u psa może mieć charakter ostry lub przewlekły. Osłabione zwierzę źle znosi rozwolnienie, dlatego istnieje ryzyko wystąpienia odwodnienia. Jeśli nie wiesz, jaka jest przyczyna biegunki u psa, udaj się z nim do weterynarza.

Na skróty:

Biegunka u psa na tle zakaźnym

Biegunka to jeden z najczęstszych problemów pojawiających się u psów. Biegunki na tle zakaźnym dotykają najczęściej młode psy w wieku od 6 tygodni do 6 miesięcy i powodowane są w znacznej większości przez wirusy (Parvovirus, Coronavirus, Rotavirus). Często towarzyszą im inne objawy, jak wymioty, apatia, niechęć do jedzenia i picia. W bardzo ciężkich przypadkach kał jest postaci płynnej i może zawierać domieszkę krwi. Taki stan wymaga natychmiastowej interwencji, gdyż postępujące odwodnienie i utrata elektrolitów będą przyczyniać się do szybkiego pogarszania się stanu zwierzęcia.

Jeśli zauważysz podobne niepokojące objawy u psa, udaj się do weterynarza.

Biegunka spowodowana zatruciem lub niedrożnością jelit

U dorosłych psów z dobrze wykształconą odpornością poszczepienną tak ciężkie objawy występują stosunkowo rzadko i powodowane są częściej zatruciami lub częściową lub całkowitą niedrożnością jelit, niż chorobą zakaźną. W ciężkich zatruciach może dochodzić do uszkodzenia śluzówki przewodu pokarmowego, co skutkuje krwawieniem do światła jelit, utratą płynów i ostrą biegunką. Brzuch jest tkliwy, mogą występować objawy ogólne do zaburzeń neurologicznych włącznie.

Biegunka spowodowana połkniętym przez psa przedmiotem

Także połknięte przez psa przedmioty (fragmenty zabawek, patyków, duże kawałki kości, kamienie, różnego rodzaju ciała obce) zatykając jelito powodują nasilenie perystaltyki za przeszkodą (biegunka), której na ogół towarzyszą nieefektywne próby wymiotów lub wymioty śliną.

Jeżeli usunięcie ciała obcego za pomocą metod farmakologicznych nie jest możliwe, zwykle istnieje konieczność wykonania zabiegu chirurgicznego.

Biegunka u psa spowodowana problemami z trawieniem

Rozwolnienia tła pokarmowego obserwuje się po podaniu psu pokarmów ciężkostrawnych, na przykład zawierających laktozę (mleko), lub po gwałtownej zmianie sposobu żywienia. Sprzyja to nadmiernemu rozwojowi bakterii, które rozkładając nieprawidłowo strawione resztki, powodują zwiększoną dystrybucję wody do światła jelit i w konsekwencji biegunkę.

Rozwolnienia samoistne z zaparciami

U dorosłych zwierząt zdarzają się też sporadyczne rozwolnienia, występujące nijako samoistnie, niekiedy połączone z naprzemiennymi zaparciami. Poza tym pies czuje się dobrze i nie wykazuje żadnych niepokojących właściciela objawów.

Należy wówczas przeprowadzić 24-godzinną głodówkę, po której podajemy niewielkie ilości kleiku ryżowego z gotowanym kurczakiem 5 do 6 razy dziennie, po czym, jeśli objawy ustąpią, wracamy do standardowego żywienia. Jeżeli problem nawraca warto wykonać badanie kału, aby wyeliminować pasożytniczą przyczynę zaburzeń pokarmowych.

Pasożyty przewodu pokarmowego powodują objawy niespecyficzne i tylko przy bardzo intensywnym zarobaczeniu można zaobserwować dorosłe formy robaków w kale. W diagnostyce różnicowej należy także pamiętać o możliwej nietolerancji pokarmowej.

Biegunka u psa w reakcji na odrobaczanie i leki

Biegunka u psa po odrobaczeniu może wystąpić jako reakcja na podany lek. Dlatego zawsze przed zastosowaniem kuracji odrobaczającej warto zrobić badanie kału zwierzęcia i upewnić się, że występują pasożyty i ustalić jakie. W przeciwnym razie tylko niepotrzebnie narazimy psa na dolegliwości związane z podaniem nieodpowiedniej dawki czy rodzaju preparatu.

Pies może także dostać biegunki po lekach, które przepisał lekarz weterynarii. Warto to sprawdzić - być może zaleci on preparaty hamujące biegunkę lub zdecyduje o zmianie leczenia.

W przypadku biegunki nie warto odwlekać wizyty u weterynarza, zwłaszcza, że zwierzę męczy się, a przyczyna tego stanu rzeczy nie jest nam znana.

Jeśli biegunka wystąpiła raz, a pies nie zdradza żadnych oznak choroby czy złego samopoczucia, chętnie je i pije, można odczekać dobę i sprawdzić, czy problem nie powraca. Bardzo możliwe, że ostra biegunka nie ma poważnej przyczyny i wizyta u weterynarza nie jest konieczna.

Jeśli jednak pies zdradza inne objawy chorobowe takie jak gorączka, wymioty, śluz w kale, brak apetytu, natychmiast udaj się z nim do lekarza. Przewlekła biegunka może być tylko objawem, który szybko prowadzi do odwodnienia, tymczasem w rzeczywistości problem jest poważniejszy (np. choroba zakaźna, zatrucie).

Pamiętaj, że do weterynarza trzeba udać się także wtedy, gdy biegunka wprawdzie szybko mija, za to występuje często. Długotrwałe biegunki u psa mogą świadczyć o poważnej chorobie.

Nigdy nie podawaj psu leków przeciwbiegunkowych bez konsultacji z lekarzem. Aby jednak możliwie szybko pomóc zwierzęciu, gdy pojawi się biegunka, zastosuj lekkostrawną dietę.

Możesz podać psu mięso z kurczaka, indyka lub królika w połączeniu z rozgotowanym białym ryżem. Poprawę może także przynieść głodówka, zwłaszcza, gdy przewód pokarmowy jest podrażniony. Cały czas obserwuj zwierzę, jeśli nie widać poprawy, od razu udaj się z nim do weterynarza.

Pierwotny artykuł został opublikowany 13.10.2010 roku. Odpowiedzi na nurtujące pytanie udzieliła Anna Włodarczyk, lekarz weterynarii.

Dowiedz się więcej na temat opieki nad psem:Pchły u psa - sprawdzone sposobyJak opiekować się starym psemPrzegląd mokrych karm dla psów

Dołącz do Nas Zostając testerką dostajesz za darmo testowane produkty Zgłoś się do akcji Aby otrzymać za darmo produkty do testów Testuj za darmo Otrzymuj produkty, dziel się opiniami Otrzymaj produkt Przetestuj go i podziel się opinią z innymi użytkownikami Chcę testować