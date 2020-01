fot. Adobe Stock

Amerykański staffordshire terrier, potocznie określany jako amstaff, to rasa psów o dosyć trudnym charakterze, zaliczana do ras agresywnych.

Właściciele amstaffów mogą jednak twierdzić inaczej, bo - właściwie wyszkolone - potrafią być obrońcami i przyjaciółmi nawet małych dzieci. Podobnie jak w przypadku psów rasy Rottweiler, wiele zależy od wychowania.

Na skróty:

Amerykański staffordshire terrier to rasa wywodząca się z XVIII wieku, oficjalnie uznana w 1936 roku. American staffordshire terrier najprawdopodobniej powstał przez skrzyżowanie buldoga z białym terrierem. Dawniej wykorzystywane były do walk psów z bykami, musiały być silne i masywne.

W Stanach Zjednoczonych amstaffy są uważane za psy wyjątkowo przyjazne i rodzinne. Do Polski trafiły w latach 90. XX wieku i niestety - na skutek ogromnego zainteresowania tą rasą psów - zaczęły powstawać dziesiątki nielegalnych hodowli. Brak dbałości o właściwą socjalizację zwierząt poskutkowało wychowaniem psów agresywnych.

American staffordshire terrier nie jest rasą psów dla każdego. Niewłaściwa postawa, brak konsekwencji czy podejścia szkoleniowego może sprawić, że pies będzie reagował agresywnie, wówczas stanowi realne zagrożenie dla osób i zwierząt przebywających w otoczeniu.

Nawet odpowiedni proces socjalizacji może nie wystarczyć - psa można wprawdzie nauczyć tego, by był posłuszny i opiekuńczy w stosunku do właściciela lub członków rodziny, za to nigdy nie mamy pewności, jak zareaguje w konkretnej sytuacji, którą determinuje wiele czynników.

American staffordshire terrier - wygląd

Amerykański staffordshire terrier jest silny i masywny, ma umięśnioną szyję, szeroko rozstawione oczy. Uszy amstaffa są krótkie, zazwyczaj stojące.

Psy tej rasy cechuje krótki, twardy włos i umaszczenie od jednolitego, przez pręgowate do łaciatego wybarwienia. Może być czarne, białe, czekoladowe, mieszane.

Wysokość : 46 - 48 cm w kłębie;

: 46 - 48 cm w kłębie; Waga : 27 - 40 kg.

: 27 - 40 kg. Długość życia: 13 - 14 lat

Amstaff ma duże zapotrzebowanie na ruch. Jego dieta powinna zatem obfitować w mięso (baraninę, koninę, drób) i dostarczać wystarczająco dużo białka. American staffordshire terrier nie może być natomiast przekarmiany.

Amstaffy mogą jeść nabiał, warzywa i owoce. Lubią obgryzać kości, w ten sposób czyszczą zęby.

Warto zadbać także o preparaty witaminowe (pożądane są głównie sód, wapń, potas, magnez, żelazo).

