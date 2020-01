Storczyk dendrobium - podlewanie, rozmnażanie, pielęgnacja

fot. Adobe Stock

Storczyki pięknie kwitną, niektóre nawet przez cały rok, dlatego tak chętnie uprawiamy je w doniczkach. Dendrobium nobile czyli dendrobium szlachetne to odmiana storczyka wprost idealna dla początkujących, dlatego będzie doskonałym pomysłem na prezent.

Wiele osób, zwłaszcza tych, które nigdy nie miały do czynienia z uprawą storczyków, obawia się, że nie poradzi sobie z podlewaniem tego kwiatka. Owszem, storczyk dendrobium bywa kapryśny i są tacy, którzy narzekają na brak kwitnienia, jednak podlewanie dendrobium nie powinno sprawić ci problemu.

Wiosną i latem dendrobium podlewamy i nawozimy często, jesienią i zimą - widocznie je ograniczamy. Niektórzy zimą w ogóle nie podlewają dendrobium.

Storczyka dendrobium podlewamy co 5 - 7 dni latem, jednak mniejsze storczyki, hodowane w małych doniczkach przesychają szybciej, wówczas warto podlewać je nawet 3 razy w tygodniu.

Przed kolejnym podlewaniem sprawdź, czy podłoże zdążyło lekko przeschnąć, a po podlaniu pozwól, by nadmiar wody spłynął do podstawki (korzenie nie powinny być stale zanurzone, wówczas mogą gnić).

Woda wodociągowa raczej nie będzie służyła dendrobium (zawiera zbyt dużo wapnia) - najlepsza będzie deszczówka lub woda z kranu rozcieńczona 1:1 wodą destylowaną.

Dendrobium lubi zraszanie - regularnie spryskuj więc roślinę miękką wodą.

Większość storczyków lubi światło rozproszone, najchętniej w dużej ilości. Dendrobium nie uprawiamy na północnym parapecie, gdzie będzie miało zbyt mało słońca a przez to nie będzie kwitnąć.

Storczyki z reguły nie lubią przestawiania. Dendrobium lubi jednak świeże powietrze, dlatego w ciepłe dni warto wystawiać je na zewnątrz. Zaszkodzić może im bardzo niska temperatura (poniżej 0 stopni Celsjusza).

Pielęgnacja storczyków odmian dendrobium, w tym dendrobium nobile, ogranicza się właściwie do odpowiedniego stanowiska, zapewnienia wilgotności i nawożenia.

W okresie kwitnienia nawozimy dendrobium nawozem dolistnym do storczyków raz na tydzień. Zimą można zaprzestać nawożenia lub nawozić nie częściej niż raz na miesiąc.

Gdy storczyk dendrobium przekwitnie, można przyciąć pędy nisko (rzadko zdarza się, że na tym samym pędzie zakwitnie powtórnie).

Rozmnażanie dendrobium najprościej przeprowadzić podczas przesadzania rośliny. Dendrobium najlepiej rozmnażać wiosną.

Te "bulwy" które wykształciły korzenie o długości co najmniej 5 cm, warto rozdzielić od reszty i umieścić w nowych doniczkach, oczywiście stosując specjalne podłoże do storczyków. Po rozmnożeniu przez kilka dni dbaj o to, by było ono stale wilgotne.

Dendrobium rozmnożone w ten sposób powinno zakwitnąć po 2 latach.

