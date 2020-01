fot. Adobe Stock

Domowe sposoby na to jak usunąć kamień z czajnika to wykorzystanie łatwo dostępnych środków takich jak: soda oczyszczona, ocet czy sok z cytryny.

Niezależnie od tego, czy posiadasz czajnik elektryczny czy tradycyjny, na ściankach z czasem zacznie osadzać się kamień. Jego główną przyczyną jest twarda woda. Kamień psuje smak kawy i herbaty, warto więc usuwać go regularnie w miarę potrzeb lub pamiętać o tym np. raz w miesiącu.

Domowe sposoby na to jak usunąć kamień z czajnika

Z pewnością wiele z wymienionych niżej środków masz w kuchennej szafce. Wypróbuj:

Ocet

Ta metoda odkamieniania czajnika wymaga kilkakrotnego zagotowania czystej wody w celu pozbycia się drażniącego zapachu octu. Do czajnika wlej pół szklanki octu i pół szklanki wody. Zagotuj i odstaw na około godzinę. W tym czasie nie otwieraj czajnika, pozwól, by para wodna zadziałała.

Jeśli twój czajnik ma dużą pojemność możesz zwiększyć ilość płynu, zwłaszcza, gdy kamień osiadł grubą warstwą także na ściankach czajnika.

Kwasek cytrynowy lub sok z cytryny

Czajnik zalej wodą do maksymalnego poziomu i wsyp 5 łyżeczek kwasku cytrynowego. Zagotuj i odstaw - najlepiej na całą noc.

Następnego dnia wypłucz czajnik, zagotuj samą wodę i wylej.

Jeśli wolisz użyć świeżego soku z cytryny przekrój owoc na pół i połówką cytryny pocieraj ścianki czajnika od wewnątrz. Jeśli na dnie czajnika zebrało się wyjątkowo dużo kamienia możesz wlać do czajnika sok z cytryny i odczekać 1 - 2 godziny, a następnie wypłukać.

Soda oczyszczona

Zastosowanie sody oczyszczonej do odkamieniania czajnika to dobry pomysł. Aby odkamienić czajnik elektryczny wlej trochę gorącej wody i na dno czajnika wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej. Soda oczyszczona poradzi sobie nawet z grubą warstwą kamienia na grzałce elektrycznej.

Coca-cola

Od dawna mówi się, że z coca-colą czyszczenie muszli klozetowej to pestka, napój radzi sobie nawet z rdzą. Jeśli chcesz usunąć kamień z czajnika po prostu wlej do środka szklankę coca-coli i dopełnij go wodą.

Jeśli nie ufasz domowym sposobem możesz zakupić gotowy środek do odkamieniania np. w formie saszetki do jednorazowego użycia. Na pewno równie dobrze poradzi sobie z usunięciem kamienia z czajnika.

Tu znajdziesz więcej porad na temat czyszczenia kuchennych sprzętów:Jak wyczyścić przypalony garnekJak wyczyścić piekarnik domowym sposobemJak umyć lodówkę