Jak uratować zmechacone ubrania?

Zmechacona bluza czy sweter wyglądają nieestetycznie, nawet wtedy gdy są czyste i nie posiadają zagnieceń.

Istnieje kilka sposobów, aby uratować zmechacone ubrania. Oczywiście, supełki możesz po prostu wyskubać palcami - to najbezpieczniejsza metoda, jednak zazwyczaj dość żmudna. Znamy inne sposoby.

Jak naprawić zmechacone ubrania?

Kup specjalną golarkę do ubrań. Koszt tego urządzenia nie jest wysoki (10-30 zł), a dzięki temu zmechacony ciuch szybko „ogolisz” z nieestetycznych supełków.

Koszt tego urządzenia nie jest wysoki (10-30 zł), a dzięki temu zmechacony ciuch szybko „ogolisz” z nieestetycznych supełków. Użyj maszynki do golenia - najlepiej bez paska nawilżającego. Musisz być jednak bardzo ostrożna, aby niechcący nie przeciąć tkaniny. Lepiej użyć maszynki, która jest już nieco tępa - po usunięciu zmechaceń z ubrania po prostu ją wyrzuć.

- najlepiej bez paska nawilżającego. Musisz być jednak bardzo ostrożna, aby niechcący nie przeciąć tkaniny. Lepiej użyć maszynki, która jest już nieco tępa - po usunięciu zmechaceń z ubrania po prostu ją wyrzuć. Zastosuj pumeks. Oczywiście nie bezpośrednio na materiał. Zabezpiecz kostkę starymi rajstopami i dopiero wtedy pocieraj zmechacone ubranie. Pumeks to bezpieczniejsza metoda niż maszynka jednorazowa. Trudniej w ten sposób zrobić dziury, choć także należy uważać.

Nawet jeśli ubranie jest dobrej jakości, mogą się na nim pojawić brzydkie zmechacenia w postaci kuleczek. Zazwyczaj dzieje się tak na skutek pocierania o siebie rękawów, siadania, noszenia torebki, która przesuwa się np. po swetrze.

Zwłaszcza, jeśli to jeden z twoich ulubionych ciuchów i nosisz go naprawdę często. Nie oznacza to jednak, że powinnaś podniszczony sweter czy bluzkę od razu spisywać na straty.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 11.09.2014.

