Jeśli twoje ręczniki zamiast chłonąć wodę, jedynie przesuwają ją po ciele, najpewniej pierzesz je w niewłaściwy sposób. Pamiętaj, aby przed pierwszym użyciem ręcznika uprać go w pralce. Tylko wówczas zacznie chłonąć wodę, a przy okazji zmniejszysz ryzyko wystąpienia ew. reakcji alergicznej. Do barwienia ręczników i ubrań często używa się toksycznych farb.

Wygotowywanie bielizny pościelowej to dobry sposób na to, by skutecznie pozbyć się bakterii. Na stale wilgotnych ręcznikach lubią gromadzić się grzyby, bakterie, drobnoustroje chorobotwórcze. Aby skutecznie się ich pozbyć, najprościej byłoby uprać je w wysokiej temperaturze. W niektórych pralkach można prać nawet w temperaturze 90 stopni Celsjusza, dlatego wiele osób decyduje się na to w przypadku ręczników.

Wygotowywanie ręczników nie jest dobrym pomysłem. W warunkach domowych wystarczy dobrze suszyć je po wytarciu oraz prać często. Jak często zmieniać ręczniki? Najlepiej robić to już po kilku użyciach. Nie zwlekaj z praniem ręcznika - nie powinien leżeć w koszu na pranie wilgotny. Wygotowywanie ręczników i pranie w ekstremalnie wysokiej temperaturze ma sens jedynie w hotelach lub w szpitalach. W domu sprawi, że ręczniki szybko stracą puszystość. Pranie ręczników w temperaturze 90 stopni można stosować jedynie w uzasadnionych sytuacjach - np. do prania ręcznika noworodka.

A więc jaka temperatura będzie odpowiednia do prania ręczników? Najlepiej byłoby zastosować się do oznaczenia na metce. Znajdziesz tam nie tylko informacje dotyczące zalecanej temperatury prania, lecz także możliwości wybielania, czyszczenia chemicznego oraz sposobu suszenia. Najczęściej więc ręczniki powinniśmy prać w temperaturze 40 lub 60 stopni Celsjusza (zalecamy 60). Ręczniki pierzemy osobno, czyli do bębna pralki należy załadować same ręczniki w podobnym kolorze. Po upraniu warto wysuszyć ręczniki w suszarce bębnowej (to właśnie suszenie w wysokiej temperaturze zapewni lepszy poziom higieny) lub w słońcu.

Aby ręczniki dobrze chłonęły wilgoć (w końcu taka jest ich rola) muszą zostać dobrze wypłukane. Zdecydowanie łatwiej wypłukać płyn do prania niż proszek - dlatego piorąc ręczniki, lepiej wybrać płyn do prania lub detergent w formie żelu (np. w postaci kapsułek). Niedostatecznie wypłukany proszek do prania może zalegać między włóknami. Ręcznik jest wówczas szorstki w dotyku, a przy tym gorzej chłonie wodę.

Może się wydawać, że najprostszym sposobem na to, by ręczniki były miękkie i puszyste, jest zastosowanie płynu zmiękczającego do tkanin. My jednak polecamy domowy sposób na to jak prać ręczniki, aby zachowały miękkość. Wystarczy, że co jakiś czas do prania dodasz 1/2 szklanki sody oczyszczonej lub szklankę octu spirytusowego. Ponadto stosowanie płynów zmiękczających do prania ręczników, osłabia ich zdolność do wchłaniania wody. Z kolei wybielanie ręczników stopniowo je niszczy. Do zmiękczania i wybielania ręczników także warto stosować sodę.

