Lawenda na balkonie - jak ją uprawiać i pielęgnować?

Lawenda na balkonie radzi sobie doskonale. Warto ją sadzić nie tylko ze względu na piękne, fioletowe kwiaty o różnych odcieniach, ale także ze względu na jej zniewalający zapach, wyczuwalny szczególnie w ciepłe, letnie wieczory.

Istnieje szereg zastosowań lawendy. Można ją wykorzystać do domowych naparów, aromatycznych kąpieli, olejków eterycznych do kominka albo zrobienia domowych przetworów czy nalewek.

Jak sadzić lawendę?

Lawenda to roślina uprawiana głównie w Prowansji. Naturalnie rośnie na wapiennej glebie. Nie boi się wiatru, słońca czy suchej gleby, chociaż w domowych warunkach wymaga nieco więcej uwagi.

Najlepiej jest jej w jasnych, nasłonecznionych miejscach - świetnie sprawdzą się południowe i zachodnie balkony. To, o czym warto pamiętać, jeśli chcemy posadzić kilka sadzonek obok siebie w dużej donicy, to to, aby nie umieszczać roślin bardzo blisko siebie - lawenda musi mieć zapewniony swobodny przepływ powietrza.

Lawenda powinna być posadzona w żyznej, wapiennej glebie. Dno głębokiej doniczki wysypujemy keramzytem albo drobnymi kamyczkami, a następnie do połowy ziemią kompostową - wkładając sadzonkę należy pamiętać, aby rozluźnić bryłę korzeniową.

Jak dbać o lawendę na balkonie?

Lawenda na balkonie musi być podlewana systematycznie, 1-2 razy w tygodniu. Pamiętamy jednak, aby nie przesad​zić z ilością wody - zbyt mokry grunt zniszczy korzenie lawendy - najlepiej jest posadzić ją do doniczki z dziurkami w dnie, by nadmiar wody mógł odpłynąć.

Mogą zaatakować ją choroby grzybowe: szara pleśń, fytoftoroza czy septorioza. Aby tego uniknąć, raz na 3-4 tygodnie warto zasilić ją odpowiednim nawozem. Należy pamiętać, aby regularnie usuwać przekwitłe kwiatostany.

Na zimę warto lawendę schować do domu. Po wyjęciu jej ponownie wiosną na balkon, należy ją przyciąć przynajmniej o połowę (drugi raz należy zrobić to przed ponownym schowaniem jej do domu). Dzięki systematycznemu przycinaniu urośnie jeszcze bardziej okazała - przycinając, najlepiej formować ją w kształt kuli, aby słońce równomiernie docierało do wszystkich kwiatów i listków.

Najlepsze gatunki lawendy na balkon

Do uprawy w doniczkach najlepiej sprawdzą się niskie odmiany lawendy wąskolistnej. Jest łatwa w pielęgnacji, najmniej wymagająca i najbardziej odporna na niekorzystne dla niej warunki.

Drugim gatunkiem jest lawenda francuska. Również osiąga niewielkie rozmiary, ale różni się od poprzedniczki budową kwiatostanów. Jest także bardziej podatna na mróz, suszę i wiatr.

