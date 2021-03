Chipsy warzywne - jak zrobić zdrowe chipsy?

fot. Adobe Stock

Zdrowe chipsy warzywne to przekąska, którą możesz zastąpić popularny solony przysmak z torebki. Chipsy z warzyw kuszą smakiem i chrupkością, w dodatku nie zawierają dodatkowego tłuszczu i ogromnych ilości soli. Zobacz, jak przygotować zdrowe chipsy warzywne i owocowe.

Chipsy warzywne z selera

Zdrowe chipsy można przygotować z różnorodnych warzyw, zaczynając od tradycyjnych ziemniaków, poprzez marchewkę, buraka, aż po kabaczek.

Składniki:

seler korzeniowy,

przyprawy (sól, pieprz, słodka papryka, ostra papryka),

ząbek czosnku (opcjonalnie),

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Obierz seler ze skórki, umyj pod bieżącą wodą i osusz. Pokrój seler za pomocą obieraczki lub tarki ze specjalnym ostrzem na bardzo cieniutkie plasterki (ok. 1-2 mm). Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza (z termoobiegiem). Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Rozłóż plasterki na blasze, tak aby nie stykały się ze sobą. Posmaruj seler oliwą z oliwek i oprósz przyprawami. Wstaw blachę do piekarnika na ok. 20 minut, następnie przełóż plasterki na druga stronę i włóż z powrotem do piekarnika na ok. 10 minut. Przyrządź w podobny sposób całą partię. Wyłącz piekarnik i włóż plasterki do piekarnika, aby dobrze wyschły, dzięki temu będą bardzo chrupiące.

Chipsy warzywne z marchewki i pietruszki

Składniki:

1 marchewka,

1 pietruszka,

przyprawy: sól, pieprz, cynamon,

ząbek czosnku,

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Obierz warzywa ze skórki. Pokrój na możliwie cienkie plasterki. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Marchew posyp cynamonem. Plastry pietruszki skrop lub posmaruj oliwą wymieszaną z posiekanym czosnkiem, posól i popieprz. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Piecz przez 30 minut plasterki warzyw na górnej grzałce. Wyłącz piekarnik i zostaw warzywa w zamkniętym piekarniku, aż chipsy warzywne będą dobrze wysuszone.



fot. Adobe Stock

Zdrowe chipsy z ziemniaków

Zdrowe chipsy możesz przygotować także z ziemniaków. Kluczem do sukcesu jest to, by pokroić warzywa bardzo cienko.

Składniki:

ziemniaki (ok. 5 sztuk),

przyprawy: sól, pieprz, bazylia, oregano, papryka ostra,

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz ze skórki, umyj i osusz. Pokrój na cienkie, najlepiej 1-milimetrowe plasterki. Włóż plasterki do woreczka wypełnionego oliwą i przyprawami, porządnie wymieszaj (możesz także posmarować przy pomocy pędzelka każdy plasterek i posypać przyprawami). Wyłóż blachę papierem i poukładaj plasterki tak, aby się nie stykały Piecz w temperaturze 220 stopni Celsjusza (z termoobiegiem) przez ok. 10 minut . Kiedy upieczesz cała partię, wyłącz piekarnik i susz w nim upieczone plasterki, aż całkowicie wyschną i będą chrupiące.



fot. Adobe Stock

Zdrowe chipsy z buraka

Składniki:

2-3 buraki,

oliwa z oliwek,

przyprawy (np. tymianek, rozmaryn, sól).

Sposób przygotowania:

Buraki umyj, obierz i pokrój na bardzo cienkie plasterki. Piekarnik nagrzej do 180°C (z termoobiegiem). Blachę wyłóż papierem. Plasterki ułóż na blaszce, skrop oliwą z oliwek i oprósz przyprawami. Piecz przez ok. 20 minut, a następnie obróć na drugą stronę i piecz przez kolejne 15 minut.

Jeśli chipsy warzywne nie są dostatecznie suche i chrupkie, zostaw je w wyłączonym piekarniku do całkowitego wyschnięcia.



fot. Adobe Stock

Artykuł został pierwotnie opublikowany 13.02.2013.

