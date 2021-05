Cena sławy była wysoka. Eva Longoria przypłaciła ją dwoma rozwodami i późną ciążą

fot. ONS.pl

Jej pierwsze małżeństwo z aktorem Christopherem Tylerem przetrwało tylko trzy lata. Drugie, z Tonym Parekerem - 4. Do trzech razy sztuka?

Odmieniec i podrzutek

16 lat temu niska (157 cm wzrostu) i śniada dziewczyna nie miałaby czego szukać w Fabryce Marzeń. Wychowana na farmie w Corpus Christi, Eva była odmieńcem nawet we własnej rodzinie. Jako jedyna z czterech córek odziedziczyła urodę po ojcu, Meksykaninie – pozostałe trzy dziewczynki były po matce Amerykance blondynkami z niebieskimi oczami.

I w domu, i w okolicy uroda Evy stanowiła pretekst do niewybrednych żartów. Mówiono, że albo jest podrzutkiem, albo została adoptowana. Na dodatek była typem chłopczycy i gdy jej piękne siostry, zgodnie z obowiązującymi w Teksasie zwyczajami, całe godziny spędzały przed lustrem, ona – umorusana i potargana – polowała z ojcem w lesie.

W Teksasie żadna kobieta nie wyjdzie bez makijażu i odpowiedniej fryzury nawet do warzywniaka - wspomina Eva.

Marzenia też miała inne. Nie pragnęła studiować w prestiżowej szkole aktorskiej. Wybrała wydział sportu w teksańskim college’u A&M-Kingsville, który zresztą ukończyła z wyróżnieniem.

Zbieg okoliczności

To, że trafiła do Hollywood, zawdzięcza zbiegowi okoliczności. Jak większość teksańskich studentek, brała udział w konkursach piękności.

Jak się jest kobietą w Teksasie, występowanie w takich konkursach to oczywistość”.

Traktowała je jednak z przymrużeniem oka.

Przy moim wzroście, w długich sukniach wyglądałam fatalnie. Dopiero w kostiumach, kiedy widać było moją bardzo proporcjonalną budowę, zyskiwałam uznanie jurorów. Dzięki tym konkursom nauczyłam się dbać o siebie. Poznałam tajniki makijażu, eksponowania tego, co najlepsze, tuszowania niedoskonałości. Na przykład jak za pomocą plastrów i odpowiedniego pikowanego stanika powiększyć piersi do całkiem imponujących rozmiarów.

Nieoczekiwanie dla samej siebie w 1998 roku została Miss Corpus Christi i otrzymała stypendium dla młodych talentów w modelingu w Los Angeles. Kiedy wyjeżdżała z domu, nie robiła sobie żadnych nadziei. Miała wrócić za tydzień – na studia podyplomowe na tym samym kierunku, na którym uzyskała magisterium. Nie wróciła nigdy. Pod koniec lat 90. przez Hollywood przechodziła bowiem fala zainteresowania kulturą latynoską. To wtedy swoje największe triumfy święcili Jennifer Lopez i Ricky Martin. I Eva popłynęła na tej fali.

Lekcja wytrzymałości

Udało się jej dostać do kilku znaczących w Ameryce seriali, jak: „Beverly Hills 90210”, „Dragnet” oraz „The Young & the Restless”. Niestety, była tam tylko egzotycznym tłem dla odtwarzających główne role białych aktorów. Dostała też kilka ról policjantek walczących z przestępczością w latynoskich dzielnicach nędzy.

Ilekroć przychodziłam na przesłuchania, czasami nie zdążałam nawet otworzyć ust. Słyszałam: >>Dziękujemy, ale nie jest pani w typie, którego poszukujemy<< - wspomina Eva.

Żadna z ról, które dostawała, nie dawała najmniejszego pola do popisu. W Hollywood takie jak ona mogły liczyć co najwyżej na role służących lub ognistych kochanek partnerujących równie ognistym latynoskim kochankom w typie Antonio Banderasa. Tak było w filmie „Hot Tamales Live: Spicy, Hot and Hilarious” (tamales to ostra potrawa latynoska) z 2003 roku, gdzie Eva grała samą siebie.

Gotowa na wszystko

I wtedy niespodziewanie trafił do jej rąk scenariusz „Gotowych na wszystko”.

Miałam wtedy trzy inne propozycje, ale ta była najlepsza.

I choć rola Gabrielle Solis też nie odbiega od schematu ról grywanych przez Latynoski (ognista kochanka, której czas upływa na zakupach, strojeniu się i zdradzaniu męża z młodym ogrodnikiem), tym razem Eva czuła, że ma niepowtarzalną szansę.

Od czasu rozpoczęcia zdjęć do „Gotowych na wszystko” aktorka nie miała chwili przerwy. Jeśli nawet nie była na planie serialu, to udzielała wywiadów, pozowała do okładkowych sesji lub gra w filmach fabularnych. Niemal z dnia na dzień została uznana za jedną z najładniejszych, najseksowniejszych i najbardziej stylowych gwiazd na świecie.

Magazyn „People” umieścił ją wśród 50 najpiękniejszych ludzi na ziemi, w rankingu magazynu dla mężczyzn „FHM” zajęła 11. miejsce (dla porównania koleżanka z serialu Teri Hatcher zajęła 63. miejsce), a magazyn „Maxim” poszedł jeszcze dalej i od razu umieścił ją na pierwszym miejscu swojej listy „Top 100”.

Aktorka została też twarzą (a raczej włosami) marki L’Oréal po Jennifer Aniston, Natalie Imbruglii i Beyoncé Knowles za bajeczną kwotę 1,8 miliona dolarów. To też było niemałe wyróżnienie. To jednak Evy nie satysfakcjonuje, choć schlebia jako kobiecie.

To niesamowite uczucie, szczególnie gdy przez całe życie mówiono człowiekowi, że jest za mały i za ciemny. Kiedy więc nastąpiła zmiana, byłam w szoku: aha, ktoś jednak myśli, że jestem piękna! Miękka skóra, seksapil, pragnienie bycia piękną i pociągającą. Kocham być kobietą. Kocham zakupy. Kocham noszenie ubrań, butów na wysokich obcasach i biżuterii. Uwielbiam być sexy i czuć się sexy - mówiła o sobie w wywiadach.

Evie zamarzyła się jeszcze bardziej błyskotliwa kariera i jeszcze więcej uznania. Mimo że prestiżowy magazyn „Variety” umieścił ją na liście „10 nowych twarzy zasługujących na uwagę”, była jedyną z czterech głównych gwiazd serialu, która nie dostała nominacji do nagrody Emmy.

Jestem nowa. Dopiero co przybyłam. Nie spodziewałam się, że Akademia będzie o mnie pamiętać - skomentowała to skromnie.

Ale była zawiedziona i na nic zdały się tłumaczenia, że pominięto ją, bo gra żonę zdradzającą męża, więc nagradzanie takiej postaci byłoby pochwałą niewierności. Miała jednak coś, czego brakuje wielu wysokim blondynkom – determinację. Była nominowana do Złotego Globu. Postać próżnej Gabrielle dała jej przepustkę do sławy i pokazała nie tylko urodę, lecz także talent.

Widziałam mnóstwo bardzo pięknych i zdolnych ludzi, którzy przepadali, bo brakowało im ambicji, i wielu średnio utalentowanych, którzy dzięki woli walki w końcu odnosili sukcesy. Bo ktoś, kto bardzo chce stać się lepszy, w końcu staje się lepszy - powiedziała.

Miłość? Tak, poproszę

Eva Longoria dopiero po 40-tce znalazła spokój i ustatkowała się. Prywatnie, po rozwodzie z mężem Tylerem Christopherem w 2005 roku, związała się z koszykarzem drużyny San Antonio Spurs, Tonym Parkerem. Para pobrała się w lipcu 2007 roku jednak po niespełna czterech latach małżeństwa małżeństwo Evy z Tonym rozpadło się, a proces rozwodowy zakończył się w styczniu 2011 roku.

Od 2016 roku jest żoną Jose Bastona, W 2018 roku doczekali się syna, Santiago Enrique. Późna ciąża Evy Longorii tylko dodała jej rozgłosu. Media ponownie skoncentrowały się na jej osobie nie ukrywając zaskoczenia, jak fenomenalnie wygląda ponad 40-letnia aktorka, której marzenie o rodzinie się spełnia.

Kariera aktorka zeszła na dalszy plan lub raczej - odeszła w niepamięć. Choć oficjalnie ciąża aktorki nie była planowana, media spekulują wciąż o metodzie in vitro. Rzekomo to brak dziecka był powodem rozpadu jej najgłośniejszego związku z koszykarzem, Tonym Parkerem. Kontrakty reklamowe stały się mniej priorytetowe, choć aktorka nie daje o sobie zapomnieć i niekiedy publikuje zdjęcia na swoim Instagramie.

Eva Longoria wciąż uchodzi za jedną z najpiękniejszych aktorek latynoskiego pochodzenia - dość szybko wróciła też do dawnej sylwetki, a jej synek pretenduje do bycia dziecięcym modelem. Może pójdzie w ślady sławnej mamy?

