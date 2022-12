Seks bez zabezpieczenia – czym grozi? Dowiedz się, jakie mogą być jego konsekwencje

fot. Adobe Stock/georgerudy

Seks bez prezerwatywy jest jak rosyjska ruletka. Raz czy drugi unikniesz ryzyka, ale w końcu wpadniesz. Lepiej mieć na ten temat odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie, by ewentualnie uświadomić partnera, na co oboje się piszecie.

Seks bez zabezpieczenia to prosto mówiąc uprawianie miłości bez jakichkolwiek metod antykoncepcji. Wiąże się to z indywidualnymi przekonaniami bądź brakiem wiedzy na temat zabezpieczenia podczas seksu.

Stosowanie odpowiedniej, indywidualnie dobranej antykoncepcji, pozwala zachować satysfakcję z seksu oraz bezstresowym poddaniu się chwili. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza jeśli nie masz stałego partnera. Warto zatem dowiedzieć się, jakie są możliwe dostępne antykoncepcje hormonalne.

Uprawianie seksu z nieznanym ci wcześniej partnerem, naraża was oboje, a w szczególności kobietę, na różne infekcje intymne. Wyróżnia się:

Kiłę bądź rzeżączkę – nieleczone, mogą uszkodzić układ nerwowy, a nawet spowodować kłopoty ze wzrokiem! W najgorszym wypadku prowadzą do zaburzeń psychicznych.

– nieleczone, mogą uszkodzić układ nerwowy, a nawet spowodować kłopoty ze wzrokiem! W najgorszym wypadku prowadzą do zaburzeń psychicznych. Chlamydiozę i kandydozę – ta pierwsza może prowadzić do problemów związanych z płodnością.

– ta pierwsza może prowadzić do problemów związanych z płodnością. Wirus HPV, HIV czy wirus wątroby typu B – wynikają one z kontaktu z zakażoną spermą.

– wynikają one z kontaktu z zakażoną spermą. Ponadto: świerzb, wszawicę łonową bądź opryszczkę narządów intymnych.

Te choroby weneryczne, jak widzisz, różnią się od siebie. Trudno też jest określić, po jakim czasie wystąpią symptomy. Jednakże niektóre oznaki zarażenia poprzez seks bez zabezpieczenia da się zauważyć. Są to:

bóle podbrzusza,

bolesne oddawanie moczu,

wysypka na tułowiu, stopach praz dłoniach,

gorączka,

ból podczas odbywania stosunku płciowego,

powiększone węzły chłonne, najczęściej przy pachwinach,

zmiany skórne przy narządach płciowych.

Zastanawiasz się pewnie, co robić w przypadku zarażenia się podczas seksu bez zabezpieczenia? Pamiętaj, że każda choroba weneryczna musi być leczona. Należy udać się niezwłocznie do lekarza oraz poinformować osobę, z którą odbyło się kontakt seksualny. Wiemy, że może być to dość krępujące, lecz trzeba podjąć odpowiednie kroki jak najszybciej.

Potocznie mówiąc seks bez gumki. Jest naturalnie możliwy, lecz wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Jeśli ty i twój partner nie lubicie używać prezerwatyw, to zalecamy skorzystać z poniższych metod antykoncepcji:

Antykoncepcja hormonalna – zaleca się przyjmować preparaty zawierające hormony, które modyfikują przebieg menstruacyjnego cyklu. Należy jednak pamiętać, że wiąże się to ze skutkami ubocznymi, jakimi są np. spadek libido. Mechaniczne metody – w ich skład wchodzą wkładki domaciczne. Tutaj trzeba wspomnieć, że może wystąpić obniżenie jakości współżycia. Jest to metoda skuteczna, jednakże niesie za sobą ryzyko nieplanowanego poczęcia niż antykoncepcja hormonalna.

Jeśli jednak zdarzy się, że będziecie musieli użyć „gumki”, to zachęcamy cię do zapoznania się z zagadnieniem, jak dobrać rozmiar prezerwatywy.

Wiele ludzi uważa, że wystarczy unikać seksu bez zabezpieczenia w dni płodne, by nie zajść w ciążę. Jest to nieprawdą, gdyż plemniki znajdują się w ejakulacie, a on wydziela się z penisa podczas każdego wytrysku. Jednakże dni płodne mogą ulec zmianie i przesunięciu, czyli nie będą występowały o określonej porze.

Problemem może być:

długotrwale przeziębienie,

zmiana strefy klimatycznej,

stres.

Zatem, jeśli boisz się zajść w ciążę, bądź choroby wyżej przedstawione napawają cię stresem, to nie zalecamy stosować seksu bez zabezpieczenia, tylko zdecydować się na jakąkolwiek metodę antykoncepcji.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 28.02.2019 przez Annę Grzelczak.

