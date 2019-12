fot. Adobe Stock

Najgorszy dzień w roku - czy jest w ogóle coś takiego? Według brytyjskiego psychologa tak i wypada on w trzeci poniedziałek roku. Jak to wyliczył i czy można mu wierzyć?

Czym jest Blue Monday?

Jeśli dosłownie przetłumaczymy, to Blue Monday oznacza smutny, depresyjny poniedziałek. Mówi się, że przypada on na najtrudniejszy do przeżycia psychicznie dzień w roku. Czy Blue Monday faktycznie jest najbardziej depresyjnym dniem i powinniśmy się na niego przygotować?



To fakt - czas jesienno-zimowy (zwłaszcza w Polsce) nie jest łatwy. Dni są ponure, szybko robi się ciemno, brakuje słońca. Może więc nie bez powodu Blue Monday wypada w styczniu?

Skąd wziął się Blue Monday?

Określenie wprowadził brytyjski psycholog Cliff Arnall w 2004 roku. Stworzył on wzór matematyczny, który w jego mniemaniu wyznacza datę najbardziej przygnębiającego dnia w roku. Wzór na Blue Monday uwzględnia czynniki meteorologiczne, psychologiczne i ekonomiczne (zobacz, jak wygląda wzór Arnalla na Blue Monday) .

Cliff Arnall uznał, że biorąc pod uwagę:

pogodę (krótki dzień, mało słońca),

(krótki dzień, mało słońca), stan konta (debety i pustki w portfelu po świętach)

(debety i pustki w portfelu po świętach) niski poziom motywacji do działania - znowu trzeba zrobić jakieś postanowienia noworoczne + podsumowanie, czego dokonałem w minionym roku

jest w stanie wyznaczyć jeden najgorszy w roku dzień.

Blue Monday 2020 - kiedy wypada?

W 2020 roku Blue Monday wypada 20 stycznia. To trzeci poniedziałek miesiąca. Czy jest się czego bać? Nie za bardzo, gdyż nie ma naukowych dowodów na potwierdzenie teorii Arnalla. Mało tego - każdy z nas potrafi mieć gorszy dzień i niekoniecznie musi on przypaść akurat na 20 stycznia w 2020 roku.

Ważniejszy temat, o którym warto mówić, to depresja. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że depresja jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym na świecie. Jest też coraz powszechniejszą przyczyną niezdolności do pracy.

Niestety nadal za mało mówi się o tej chorobie, bagatelizując stany, w jakich znajdują się chorzy. Może z tego powodu ponad połowa przypadków depresji pozostaje nierozpoznana.

