Tabletki na uspokojenie - skład, działanie, leki na receptę

fot. Adobe Stock

Tabletki na uspokojenie mogą być stosowane w sytuacjach nagłego stresu, bezsenności czy stanu rozdrażnienia. Zanim jednak po nie sięgniemy, warto wypróbować naturalnych sposobów na powrót do formy. Alternatywą dla tabletek na uspokojenie mogą być ziołowe herbaty, joga czy medytacja. Gdy to okazuje się niewystarczające, należy skonsultować się z lekarzem psychiatrą lub udać się do apteki po leki dostępne bez recepty.

Tabletki na uspokojenie - leki uspakajające bez recepty

Leki na uspokojenie dostępne bez recepty zwykle mają w składzie zioła. Najczęściej zawierają melisę, dziurawiec lub wyciąg z szyszek. Pomagają zasypiać i dobrze sprawdzają się w przypadku niewielkiego stresu czy w okresie zwiększonego napięcia nerwowego.

Poza ziołami, w tabletkach na uspokojenie często znajdziemy witaminy. Głównie magnez, witaminę B6, B9 (kwas foliowy), B12 oraz kwasy omega - 3. Należy pamiętać, że leki ziołowe nie uzależniają. Dostępne są w postaci tabletek, syropów, a nawet herbatek.

Właściwości ziół używanych w tabletkach na uspokojenie:

Dziurawiec - stosowany głównie w przypadku wyczerpania nerwowego oraz u dzieci, które mają problem z moczeniem się w nocy.

Melisa - pomaga głównie na problemy z zasypianiem.

Kozłek lekarski - ułatwia zasypianie i łagodzi rozdrażnienie.

Szyszka chmielu - działa uspokajająco. Spowalnia transport bodźców do układu nerwowego.

Arktyczny korzeń i szafran - uodparniają nasz organizm na stres.

Lawenda i rumianek - łagodzą stres.

Niestety, ziołowe tabletki na uspokojenie nie zawsze są skuteczne. Tego typu leki nie sprawdzą się w przypadku poważniejszych zaburzeń jak np. depresja, nerwica czy zaburzenia lękowe. W takim wypadku należy zgłosić się do psychiatry, psychologa lub terapeuty.

Trzeba również pamiętać aby nie łączyć ziołowych leków na uspokojenie z tabletkami wypisanymi przez lekarza psychiatrę. W ten sposób dojść może do wielu interakcji, np. żeń-szeń lub dziurawiec w połączeniu z lekami psychotropowymi może wywołać tzw. zespół serotoninowy. Objawia się on nienaturalnym pobudzeniem, zaburzeniem świadomości, a nawet drgawkami.

Leki uspokajające - tabletki dostępne na receptę

Najpopularniejszą grupą leków uspokajających na receptę są benzodiazepiny. Leki z tej grupy powinny być przyjmowane pod ścisłą kontrolą lekarską - oddziałują na funkcjonowanie układu nerwowego i przyjmowane długo mogą powodować uzależnienie.

Tabletki na uspokojenie - pochodne benzodiazepiny:

Diazepam - działa przeciwlękowo, nasennie i uspokajająco. Znajduje się w popularnych lekach m.in. w Relanium i Valium.

Lorazepam - stosowany głównie w zaburzeniach lękowych. Występuje w postaci drażetek.

Alprazolam - bardzo szybko łagodzi lęk i niepokój. Stosowany jest w leczeniu stanów lękowych, depresji i ataków paniki. Znajduje się m.in. w tabletkach Xanax.

Midazolam - środek rozluźniający mięśnie. Działa przeciwdrgawkowo i uspokajająco.

Oksazepam - łagodzi natręctwa myślowe i rozluźnia organizm. Stosowany głównie w stanach lękowych.

Bromazepam - zmniejsza napięcie mięśni i ma działanie uspokajające. Znajduje się m.in. w tabletkach Lexotan.

Chlordiazepoksyd - ma działanie uspokajające i przeciwlękowe. Występuje w postaci drażetek.

Klorazepam - stosowany w leczeniu lęku.

Popularnym lekiem uspokajającym jest również hydroksyzyna, którą stosuje się zwykle w przypadku napięcia, niepokoju lub strachu. Można podawać ją dzieciom.

Tabletki na uspokojenie - działania niepożądane

Leki na uspokojenie dostępne jedynie na receptę mogą wywoływać wiele skutków ubocznych, dlatego powinny być przyjmowane pod ścisłą kontrolą lekarza psychiatry. Nie należy przyjmować tego typu leków na własną rękę. Do najpopularniejszych z nich należą: uczucie zmęczenia, zawroty głowy i problemy z koncentracją.

Inne skutki uboczne leków na uspokojenie przypisywanych przez lekarza:

zaburzenia miesiączkowania,

problemy z prowadzeniem pojazdów,

problemy z erekcją,

wzmożony apetyt,

przyrost masy ciała,

uzależnienie psychiczne od leku,

uczucie oszołomienia,

osłabienie funkcji intelektualnych,

nasilenie objawów choroby (np. lęku) po odstawieniu leku.

Ziołowe leki na uspokojenie są dużo bezpieczniejsze. Zwykle nie wywołują skutków ubocznych.

