Meningokoki szczepionka: kiedy szczepić, cena i czy może być darmowa

fot. Adobe Stock

W Polsce większość przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej to zachorowania spowodowane przez meningokoki grupy B i C. Zdarzają się również pojedyncze zachorowania wywołane przez serogrupy W135 oraz Y. Jedna szczepionka nie wystarczy.

Spis treści:

Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria meningitidis, zwane również dwoinkami zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Są one odpowiedzialne za groźne przypadki choroby meningokokowej - trudnej do rozpoznania.

Zakażenie meningokokowe ma z początku przebieg podobny do przeziebienia, ale objawy choroby meningokokowej narastają gwałtownie i w ciągu kilku godzin mogą doprowadzić do zgonu, a raczej: w olbrzymiej większości przypadków do niego prowadzi.

W przypadku zakażenia istotny jest czas, szybkie rozpoznanie i hospitalizacja, by uniknąć groźnych powikłań. Niemowle niekiedy jest bez szans, dlatego szczepienie na meningokoki choć jest kosztownym szczepieniem z puli zalecanych, to powinno zostać wykonane.

Wyłącznym źródłem zakażenia meningokokami jest człowiek, zarówno chory, jak i bezobjawowy nosiciel. Meningokoki rozprzestrzeniają się drogą kropelkową (kontakt z wydzieliną z dróg oddechowych chorego, kaszel, kichanie, pocałunek, korzystanie ze wspólnych sztućców czy naczyń).

Meningokoki serogrupy B szczególnie często atakują niemowlęta i wskaźnik śmiertelności zarażonych dzieci poniżej 1. roku życia jest najwyższy. Warto jest znaleźć miejsce w kalendarzu szczepień 2020 dziecka zwłaszcza, jeśli będzie miało kontakt np. z dziećmi w żłobku.

Jedna szczepionka nie stanowi zabezpieczenia dla niemowlęcia. Aby zabezpieczyć dziecko zarówno przeciwko serotypowi B jak i C, należy podać 2 różne szczepionki.

Schemat szczepienia na menigokoki typu B (Bexsero) Szczepienie w I półroczu życia: dziecko otrzyma 3 dawki szczepienia (co miesiąc) i przypominającą dawkę po 1. roku życia (4 ukłucia). Dopuszcza się schemat dawkowania 2+1 po 3 miesiącu życia: 2 dawki szczepienia (w odstępie 2 miesięcy) i przypominającą dawkę po pierwszych urodzinach (3 ukłucia). Szczepienie w II półroczu życia: dziecko otrzyma 2 dawki szczepienia (co 2 miesięce) i przypominającą dawkę po 1. roku życia (3 ukłucia). Szczepienie po 1. roku życia: dziecko otrzyma 2 dawki szczepienia (co 2 miesiące) i przypominającą dawkę po 1 roku od 2. dawki (3 ukłucia). Szczepienie po 2. roku życia: dziecko otrzyma 2 dawki szczepienia (w odstępie minimum miesiąca). Meningokoki szczepionka - cena, czy może być darmowa Mimo obietnic, szczepienia przeciwko meningokokom typu B wciąż nie są refundowane i nie ma możliwości, aby były za darmo, a koszt tego szczepienia jest bardzo wysoki, jeśli tym bardziej rodzic zapragnie dodatkowo uodpornić dziecko na serotypy A, C, Y, W135. Popularna szczepionka meningokoki Bexsero to koszt 350-400 zł za 1 dawkę. Za Nimenrix zapłaciszok 160-180 zł (za 1 dawkę), za NeisVac C ok 140 zł (za 1 dawkę) za Menveo ok 200-230 zł (za 1 dawkę), a za Meningitec to blisko 140 zł (za 1 dawkę). Meningokoki szczepionka - skutki uboczne

Szczepionka przeciwko meningokokom nie cieszy się dobrą sławą ze względu na wspomnianą cenę oraz częstsze występowanie NOP, niż np. w przypadku szczepionki na pneumokoki. Niemniej jednak meningokoki są wysoce podstępne i niebezpieczne do tego stopnia, że przebieg działań niepożądanych to przy chorobie meningokokowej to lekka infekcja. Skutki uboczne w przypadku szczepienia szczepionką Bexsero występują nieco częściej, niż w przypadku NeisVac C, Nimenrix, Menveo, a są to głównie odczyny w postaci gorączki oraz bólu w miejscu szczepienia. Meningokoki szczepionka a inne szczepienia Kontynuując wątek skutków ubocznych: NOP najczęściej pojawia się, kiedy stosuje się szczepionkę na meningokoki typu B jednoczasowo z innymi szczepionkami. Warto szczepienia rozdzielić. Zaleca się też profilaktyczne podanie paracetamolu przed szczepieniem na menigokoki.

Przy obowiązkowych szczepieniach i przy szczepionkach przeciwko meningokokom grupy C jest ok. 50% szans wystąpienia gorączki. W przypadku szczepienia przeciwko meningokokom typu B to ryzyko wynosi prawie 80%, jeśli jest ona wstrzykiwana łącznie z innymi szczepionkami.

Więcej w temacie chorób u dzieci: Co musisz wiedzieć o meningokokach3 alarmujące objawy sepsyInwazyjana choroba meningokokowa

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!