DTP szczepionka: przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi

Substancjami czynnymi szczepionki są toksoidy: tężcowy i błoniczy (niezakaźne składniki pochodzące od bakterii) oraz zawiesina zabitego, czyli niezakaźnego szczepu krztuśca (pełnokomórkowy składnik krztuścowy szczepionki lub bezkomórkowy).

Po podaniu szczepionki organizm dziecka wytwarza przeciwciała, które chronią przed zachorowaniem na te choroby.

Szczepionka DTP występuje w wersji pełnokomórkowej tradycyjnej (DTPw) oraz bezkomórkowej i łagodniejszej (DTPa). Jest to szczepienie obowiązkowe w kalendarzu szczepień 2020 . Szczepionka służy do czynnego uodpornienia dzieci od 7. tygodnia życia do ukończenia 2. roku życia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.