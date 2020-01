Błonica (dyfteryt) - choroba zakaźna groźna zwłaszcza dla dzieci

fot. Adobe Stock

To choroba zakaźną, którą wywołują bakterie moczugowca błonicy. Schorzenie to ma trudny przebieg, a nieleczona błonica prowadzi nawet do zgonu.

Błonicą można zarazić się drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z chorą osobą lub nosicielem (zabawki w przedszkolu, wspólna szklanka). Bakteria przedostaje się do organizmu pacjenta przez nosa lub jamę ustną, zajmuje błony śluzowe górnych dróg oddechowych.

Czasem może dojść do zajęcia spojówek, ucha środkowego, błon śluzowych narządów płciowych albo zranionej skóry. Bakteria wytwarza toksynę, która wnika przez błony śluzowe i dostaje się do krwiobiegu. Po drodze sieje spustoszenie i uszkadza wiele narządów wewnętrznych, takich jak: nerki, nadnercza, serce, wątroba, ośrodkowy układ nerwowy.

Miejscowe działanie toksyny powoduje wystąpienie widocznych szarych nalotów, tzw. błon rzekomych (stąd nazwa choroby). Próba usunięcia błon wywołuje krwawienie i ból. Choroba wylęga się przez 2-5 dni. Czas potrzebny do zarażenia się dyfterytem to około cztery tygodnie.

Bezpośrednim źródłem choroby jest toksyna błonicza (jad wytwarzany przez niektóre szczepy wspomnianej bakterii). Nosicielem błonicy może być każdy, nawet osoby zdrowe mają w swoim organizmie zarazki błonicy, a choroba dzieli się na kilka typów:

Błonica gardła. Ta postać błonicy jest najczęściej występującym rodzajem; objawia się pojawieniem na migdałkach nalotów ogniskowych z tendencją do zlewania się lub częściej do przechodzenia na łuki podniebienne, języczek i tylną ścianę gardła. Znacznie wzrasta temperatura ciała. Węzły chłonne podżuchwowe i szyjne są powiększone, a z ust wyczuwa się słodkawy fetor. Zwraca uwagę bladość skóry, podkrążone oczy i cierpiący wyraz twarzy chorego dziecka. W przebiegu choroby narasta brak łaknienia, apatia, mogą wystąpić wymioty i bóle brzucha. Błonica nosa. Występuje głównie u niemowląt. Ze względu na możliwość rozsiewu drobnoustrojów błonica w większym stopniu zagraża osobom znajdującym się w naszym otoczeniu niż pacjentowi. Początkowo występuje katar wodnisty lub ropny, następnie podbarwiony krwawą wydzieliną. Pojawia się również sapka i trudności w ssaniu. Błonica krtani. Rozwija się bardzo szybko (1–2 dni), może doprowadzić do uduszenia (konsekwencja zwężenia głośni przez powstające błony). Charakterystyczne objawy to: chrypka aż do zupełnej afonii, szczekający kaszel, duszność, świst wdechowy, sinica. Musi zostać podjęte leczenie szpitalne. Błonica toksyczna/złośliwa/piorunująca. K ażdy przypadek błonicy może na początku występować w postaci toksycznej lub rozwinąć się wtórnie z postaci nietoksycznej. W najbardziej toksycznej, złośliwej postaci błonicy tworzą się od razu bardzo rozległe brązowawe naloty (ze względu na domieszkę krwi). Pojawia się bladość skóry, krwawienie z nosa, gardła i przewodu pokarmowego, silny obrzęk węzłów chłonnych szyjnych (tzw. szyja Cezara lub Nerona). Słyszalny jest gardłowy świst, występuje upośledzenie mowy. W błonicy toksycznej odnotowuje się dużą ilość przypadków śmiertelnych.

ból gardła,

wysoka gorączka,

wysokie tętno,

dysfunkcję krtani,

nalot na migdałach w kolorze białym lub szarym,

ból w okolicach serca,

mdły zapach z ust,

powiększone węzły chłonne,

zmiany w jamie nosowo-gardłowej;

bladość,

niskie ciśnienie krwi.

Rozpoznanie błonicy polega na badaniu laboratoryjnym, do którego pobiera się wymaz z gardła, aby wykryć obecność maczugowców błonicy w miejscach zmienionych chorobowo. Na początku należy usunąć źródła zakażenia i odizolować chorego.

Izolację chorego od otoczenia można przerwać, gdy w próbkach pobranych z nosa i gardła pacjenta w ciągu 6 dni, nie zostanie potwierdzona obecność bakterii.

Wdraża się antybiotykoterapię (podaje się penicylinę). Penicylina niszczy bakterie, które rozprzestrzeniają się w gardle oraz na skórze, ale nie jest w stanie zapobiec skutkom działania toksyn wytwarzanych przez bakterie - maczugowce. Pacjentom podaje się antytoksyny.

Opieka nad chorym na błonicę dzieckiem polega na podawaniu także chłodnych, a nawet zimnych płynów, bo zmniejszają one przekrwienie gardła. Ważne jest utrzymywanie higieny osobistej. Należy powstrzymać się od wysiłku fizycznego.

Błonica - zagrożenia i powikłania Na uszkodzenia narażone są narządy (wątroba, nerki), a powikłania mogą dotknąć serce (zapalenie mięśnia sercowego) oraz układ oddechowy.

W Polsce podaje się obowiązkowo szczepionkę przeciwko tężcowi w formie szczepionki DTP (błonica-tężec-krztusiec). Według kalendarza szczepień dzieci powinny otrzymać 4 dawki szczepionki DTP jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole i po jednej dawce szczepionki TD w 14. i 19. roku życia.

Dorośli w dużej mierze bagatelizują dawki przypominające, bo w Polsce choroba dotyka pojedyncze przypadki. Bardzo wiele matek ignoruje obowiązek szczepienia dzieci, w konsekwencji dochodzi do zarażenia.

