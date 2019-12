Grupy krwi - rodzaje, dziedziczenie i przetaczanie krwi

fot. Adobe Stock

Grupy krwi to zestaw antygenów, które występują w czerwonych krwinkach. Kształtują się w około 2 roku życia i w większości przypadków nie zmieniają się aż do śmierci. Wyjątkiem jest przeszczep szpiku kostnego, po którym pacjentowi czasem zmienia się grupa krwi, zgodnie z tą, którą otrzymuje od dawcy.

Grupy krwi - rodzaje

Istnieją 4 grupy krwi - A, B, AB i O. Zależą one od rodzaju występującego w nich antygenu.

Grupa krwi A - w krwinkach antygen A.

Grupa krwi B - w krwinkach antygen B.

Grupa krwi AB - w krwinkach antygen AB.

Grupa krwi 0 - brak antygenu w krwinkach.

Poza antygenami A i B wyróżnić można również antygen D. To od niego zależy układ Rh. W przypadku posiadania antygenu D ( aż 85 proc. społeczeństwa) Rh plus jest dodatni. W innym przypadku - ujemny. W Polsce najczęściej występuje krew A Rh+ i 0 Rh+. Stanowią one aż 60 proc. wszystkich występujących w naszym kraju rodzajów krwi. Najrzadszą grupą krwi jest AB Rh-. Dodatkowo wyróżnić można również układ Kella, którego przeciwciała anty-K aktywują układ odpornościowy.

Grupy krwi a transfuzja

Transfuzja krwi opiera się na zasadzie zgodności układów AB0 oraz Rh. Przetaczana krew powinna być zgodna również w układzie Kella. W szczególnych wypadkach, zwłaszcza, gdy ratowane jest życie, pacjentowi przetacza się grupę 0 Rh-. To tzn. uniwersalna grupa krwi.

Przetaczanie krwi

Pacjent z grupą krwi AB Rh+ może otrzymać: każdy rodzaj krwi.

Pacjent z grupą krwi AB Rh- może otrzymać: A Rh-, B Rh-, AB Rh-, 0 Rh-.

Pacjent z grupą krwi A Rh+ może otrzymać: 0 Rh -, 0 Rh+, A Rh=, A Rh-.

Pacjent z grupą krwi A Rh- może otrzymać: 0 Rh-, A Rh-.

Pacjent z grupą krwi B Rh+ może otrzymać: 0 Rh-, 0 Rh+, B Rh-, B Rh+.

Pacjent z grupą B Rh - może otrzymać: 0 Rh-, B Rh-.

Pacjent z grupą 0 Rh+ może otrzymać: 0 Rh-, 0 Rh+.

Pacjent z grupą 0 Rh- może otrzymać 0 Rh-.

Grupy krwi - dziedziczenie

Grupa krwi ojca i matki A x A B x B A x 0 B x 0 A x B A x AB B x AB AB x AB AB x 0 0 x 0 Możliwa grupa krwi dziecka A lub 0 B lub 0 A lub 0 B lub 0 A, B, AB lub 0 A, B lub AB A, B lub AB A, B lub AB A lub B 0

Badanie grupy krwi

Do przeprowadzania badania grupy krwi pobiera się 5-10 ml krwi z żyły. W przypadku noworodka krew pochodzić powinna z pępowiny. Badanie jest konieczne przed każdym zabiegiem chirurgicznym lub transfuzją krwi.

Grupa krwi zbadana powinna być również u kobiet, które planują ciążę. Pozwoli to wykluczyć ewentualny konflikt serologiczny. Badanie grupy krwi przeprowadzić można również indywidualnie. W laboratorium zapłacimy za tok około 30-50 zł.

Choroby krwi:

Białaczka - objawy

Anemia a wyniki morfologii krwi

Czym jest hemofilia i jak ją leczyć?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!