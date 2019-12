Wydziedziczenie to pozbawienie spadkobiercy prawa do dziedziczenia. W wyniku wydziedziczenia zstępny (np. dziecko) traci prawo do zachowku. Powody wydziedziczenia to: postępowanie spadkobiercy wbrew zasadom życia społecznego, popełnienie przestępstwa lub niedopełnianie obowiązków rodzinnych wobec spadkodawcy.