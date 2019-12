Marka Troll powstała w 1993 w Łodzi. Od 2003 roku jest podmiotem zależnym spółki Redan, notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Obecnie marka posiada ponad osiemdziesiąt sklepów w całej Polsce i nie tylko, bowiem jest obecna również na rynku litewskim, słowackim i czeskim.



Troll swoją ofertę kieruje do młodych kobiet w wieku od 15 do 22 roku życia. Ubrania są bardzo kolorowe, młodzieżowe, adekwatne do mentalności dziewcząt w tym wieku. Poza ubraniami Troll w swoim asortymencie posiada również dodatki, takie jak: paski, portfele, torby, czapki a także buty.



Swoje produkty Troll oferuje w krótkich seriach, które bardzo szybko znikają ze sklepu. Dzięki temu młode klientki czują się oryginalnie i niepowtarzalnie.