Pizza to jedno z najbardziej popularnych i lubianych przez wielu dań. Z powodzeniem zastąpi od czasu do czasu obiad, a także sprawdzi się w roli przekąski. Pizza nie byłaby jednak taka pyszna, gdyby nie odpowiedni sos – to właśnie od podkreśla smak składników, a także stanowi „wisienkę na torcie”. Wszystko, co domowe, smakuje lepiej, a także jest zdrowsze – dotyczy to także sosów. W tym miejscu znajdziesz pomysły na pyszny i prosty do przyrządzenia sos do pizzy: między innymi pomidorowy, czosnkowy, majonezowo – ketchupowy, a także pikantny. Do dzieła!