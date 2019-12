to polska marka założona w 1989 roku, której idea opiera się na łączeniu światowych trendów z oczekiwaniami polskich klientek. Pierwszy sklep firmowy otwarto w Poznaniu w 1998 roku, a obecnie ich ponad 80 na terenie całej Polski. Firma zatrudnia 700 pracowników. Asortyment określany jest jako elegancki, utrzymany w miejskiej stylistyce, proponowany dla kobiet dojrzałych. Ubrania marki Solar łącząc doskonałą jakość wykorzystywanych materiałów z perfekcyjnie skojonymi fasonami. Solar wzbogaca swoje kolekcje ekskluzywnymi dodatkami, takimi jak torebki, rękawiczki, szale, czapki, okulary przeciwsłoneczne czy biżuteria. Poznańska firma, która zdobyła uznanie w oczach Klientek bogatą ofertą dzianin, obecnie proponuje kilka całościowych linii o miejskim, a zarazem eleganckim charakterze, uzupełnionych szeroką gamą akcesoriów. Wysokiej klasy materiały, interesujące fasony oraz charakterystyczne dodatki to znaki rozpoznawcze Solara, który swoje kolekcje tworzy z myślą o kobietach znających swoją wartość, chcących wyrazić siebie poprzez eleganckie i pasujące do każdej sytuacji stroje.