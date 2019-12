Orsay rozpoczął swoją działaność w 1975 roku od 35 sklepów i 220 pracowników w Niemczech. Dziś marka ma 530 sklepów w 24 krajach świata, w których zatrudnia 4 000 pracowników.



Pierwszy sklep w Polsce otwarto w 1997 w Czeladzi. W wyniku sukcesu marki Orsay w Polsce, we Wrocławiu powstaje centrala firmy dla krajów Europy Wschodniej. Obecnie w naszym kraju istnieje 106 sklepów Orsay w 45 miastach.

Rożnorodność jest wspaniała! Bogata oferta ORSAY nie zna granic. Elegancko lub na sportowo, do biura lub na imprezę po pracy, na dobry i zły nastrój. Dla każdej, nawet najbardziej wymagającej kobiety. W ofercie znajdziemy kolekcje: City, Casual Mix, Party, Modern Classic i Feminine Denim.



Misja marki to umożliwienie kobietom wyrażanie swojej kobiecości poprzez indywidualny ubiór. Asortyment adresowany jest do nowoczesnych i świadomych kobiet, które chcą się ubierać zupełnie według własnego gustu i stylu, elegancko, kobieco i zawsze modnie.

Firmę promuje hasło "Thank God I'm a woman".