Zabieg operacyjny, zabieg chirurgiczny to wszelkiego rodzaju zabiegi na narządach i tkankach ciała, służące poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego. Miejsca przeznaczone do wykonywania zabiegów operacyjnych to bloki/sale operacyjne. Jakiego rodzaju operacje wykonuje chirurg a jakiego inni lekarze – sprawdź.