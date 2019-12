Komoda to bardzo praktyczny i ciągle modny mebel, pasujący do niemal każdego stylu wnętrza – wystarczy dostosować jego wygląd do aranżacji pomieszczenia. W tym miejscu znajdziesz inspiracje na urządzenie wnętrza właśnie z komodami w roli głównej. Nowoczesne, czy klasyczne aranżacje? A może mebel hand made? Zobacz więcej!