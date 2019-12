Czas pracy – czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy lub inny miejscu, wyznaczonym do wykonywania pracy. W Polsce obowiązuje 40-godzinny czas pracy w trybie pięciodniowym. Czas pracy w ciągu jednego dnia wynosi 8 godzin. Pozostałe godziny to godziny nadliczbowe.