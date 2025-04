Dniówka krótsza o godzinę lub czterodniowy dzień pracy coraz bliżej. Padł możliwy termin zmian w czasie pracy.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej analizuje możliwości skrócenia czasu pracy. Jedną z opcji jest skrócenie dnia pracy do 35 godzin. Drugi pomysł to wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy.

W założeniu skrócenie czasu pracy nie spowoduje zmian w wysokości wynagrodzenia.

Ministra Agnieszka Dziemaniowicz- Bąk poinformowała, że chce, aby do końca tej kadencji (czyli do 2027 roku) zostały wdrożone przepisy skracające czas pracy. Ideą skrócenia czasu pracy jest lepszy work-balance pracowników.

Zmiany są na razie konsultowane z przedsiębiorcami. Ci nie są nastawieni entuzjastycznie, a prawnicy wskazują na wyzwania.

- W praktyce będzie wyglądało to tak, że firmy będą miały tyle samo osób w krótszym czasie w przypadku dużych zakładów produkcyjnych czy usługowych. To może stanowić ogromne wyzwanie. Natomiast dla małych i mikro przedsiębiorców wyzwaniem mogą być konsekwencje związane z tym, że mikroprzedsiębiorca będzie ponosił te same koszty, co dzisiaj przy skróconym czasie pracy zatrudnionego - wyjaśniała mec. Marta Olczak-Klimek z kancelarii Olczak-Klimek, van der Kroft, Węgiełek na łamach money.pl.

Z kolei Magdalena Włastowska, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting, na łamach portalu infor.pl, wskazuje na wyzwania związane z bezpieczeństwem pracowników.

Dane GUS dotyczące przyczyn wypadków przy pracy już w 2020 r. ukazały, że nieprawidłowe zachowanie się pracownika stanowi 60,8% wszystkich przyczyn, w tym niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności - 26,1%, np. poprzez pośpiech. Innym przykładem może być przemieszczanie się operatora wózka widłowego po magazynie, który przewozi towar z jednej części hali do drugiej. Skrócenie jego czasu pracy będzie się wiązać z koniecznością zwiększenia tempa i intensywności pracy.

Jej zdaniem należy zastanowić się, jak zarządzać procesami, aby przyniosły oczekiwaną efektywność przy skróceniu czasu pracy bez narażania pracowników na ryzyko wypadków i podwyższonego stresu w przypadku zawodów, gdzie szybsze tempo mogłoby zagrażać bezpieczeństwu pracowników.

Pojawiają się też głosy, że sama idea krótszego czasu pracy jest słuszna, jednak zmiany należy wprowadzać stopniowo.

IBRIS na zlecenie Radia Zet spytał Polaków, czy poparliby wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy przy utrzymaniu dotychczasowego wynagrodzenia.

Z badania wynika, że nieco ponad 47 proc. Polaków popiera ten pomysł. Z kolei 39 proc. badanych nie chce skrócenia tygodnia pracy. Jeśli chodzi o poparcie, najbardziej entuzjastycznie są nastawione są osoby w wieku 40-49. W tej grupie wiekowej aż 70 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak” (18 proc.) lub raczej tak (52 proc.).

Najwięcej przeciwników znalazło się wśród grupy 30-39 lat, gdzie 52 proc. z tej grupy wybrało odpowiedź nie, lub raczej nie.

Sondaż IBRIS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony 24 i 25 maja metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1071 osób.

