Pierwszy taki urząd w Polsce. Tam wprowadzono 35-godzinny tydzień pracy

Pomysł skrócenia czasu pracy jest na razie analizowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pracodawcy mogą jednak wprowadzić go sami. Urząd Miasta Leszna jest pierwszą tego typu placówką, w której pracownicy mogą pracować krócej za to samo wynagrodzenie. Zdaniem prezydenta Leszna mimo to wszystkie sprawy są realizowane terminowo.