Są kobiety, które nie chcą musieć wybierać między pracą a dzieckiem. Chcą być mamami, ale nie wyobrażają sobie odejścia z pracy i zajmowania się wyłącznie domem. Chcą jednocześnie pracować i wychowywać potomstwo. Czy da się to pogodzić?

Reklama

Skrócony wymiar czasu pracy po urodzeniu dziecka

Jeśli chcesz pracować nawet wówczas, gdy pojawi się twoje potomstwo, może powinnaś postarać się o otrzymanie skróconego wymiaru czasu pracy. Podpowiadamy, w jakich okolicznościach przysługuje ci to prawo oraz co musisz zrobić, by móc pracować w niepełnym wymiarze godzin.

Kiedy masz prawo do wnioskowania o skrócony wymiar czasu pracy?

Taki wniosek możesz złożyć wówczas gdy spełniasz wszystkie poniższe warunki:

masz umowę o pracę,

pracujesz w danej firmie co najmniej 6 miesięcy,

masz prawo do urlopu wychowawczego (czyli wykorzystałaś urlop macierzyński oraz rodzicielski).

Formalności niezbędne do uzyskania skróconego wymiaru czasu pracy po urodzeniu dziecka

Aby otrzymać możliwość pracy w skróconym wymiarze czasu pracy, należy złożyć w tym celu stosowny wniosek do pracodawcy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia pracy w skróconym wymiarze.

Wniosek o skrócenie wymiaru czasu pracy nie musi być składany od razu po skończeniu urlopu macierzyńskiego. Możesz go złożyć w dowolnym momencie, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 5. roku życia.

Jak długo można pracować w skróconym wymiarze czasu pracy?

Taką pracę możesz wykonywać przez okres nie dłuższy niż 3 lata, czyli dokładnie tyle samo, ile mogłabyś przebywać na urlopie wychowawczym.

Wymiar czasu pracy może być skrócony maksymalnie do 1/2 etatu. Nie ma jednak minimalnej wielkości, o jaką można zmniejszyć wymiar czasu pracy. Teoretycznie można więc nawet wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy o jedną godzinę w miesiącu.

Reklama

Zobacz też:

Pół etatu a urlop macierzyński

Od czego zależy wymiar urlopu?

Prawa i przywileje pracującej mamy

Urodzenie dziecka a wymiar czasu pracy