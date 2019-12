Bogracz to danie kuchni węgierskiej, podobny do zupy gulaszowej. Głównym składnikiem jest mięso wołowe, papryka i pomidory. Możemy wykorzystać też wędzoną kiełbasę, jagnięcinę i boczek. To danie jednogarnkowe uzupełnione ziemniakami, cebulą i czosnkiem. Zobacz, jak go ugotować, aby smakował jak madziarski kociołek!