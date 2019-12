Bielizna męska to specjalna odzież noszona pod ubraniem, najczęściej są to bokserki lub slipy, które są wykonane z przewiewnej i przyjemnej w dotyku bawełny. Do bielizny męskiej zaliczamy również kalesony noszone głównie w czasie chłodnych dni. Zadaniem tych elementów garderoby jest zapewnienie komfortu i zachowanie higieny.