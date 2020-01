Aneks do umowy – dokument zmieniający treść wcześniej zawartej umowy. Aneks do umowy może zmieniać lub dodawać nowe postanowienia, a także uchylać postanowienia umowy. Powinien być sporządzony w formie, jaka jest zawarta w umowie. Do jednej umowy można podpisać dowolną liczbę aneksów.