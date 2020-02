fot. Adobe Stock

Organizując wieczór panieński trzeba pamiętać o tym, że doskonale ma się bawić przede wszystkim przyszła panna młoda - to w końcu jej święto. Świetnym dopełnieniem będą specjalnie przygotowane gry, quizy i zabawy na wieczór panieński.

Klasyczne, dobrze znane zabawy to świetny pomysł na początkowe godziny wieczoru panieńskiego. Taki wstęp pozwoli rozluźnić atmosferę, jeśli niektóre z przyjaciółek panny młodej nie znały się wcześniej.

Quiz o przyszłym mężu

Ta zabawa wymaga współpracy z przyszłym panem młodym – oczywiście potajemnej. Organizatorka przygotowuje ankietę z pytaniami dotyczącymi pana młodego, na które on odpowiada zgodnie z prawdą.

Następnie pannie młodej zadawane są pytania z ankiety, a odpowiedzi zaznaczane. Na koniec zlicza się punkty, które pokażą, jak dobrze wasza przyjaciółka zna swojego przyszłego męża.

Czy pamiętasz jak...?

Przyjaciółki biorące udział w wieczorze panieńskim spisują zabawne/żenujące wspomnienie związane z panną młodą. Mogą być spisane na karteczkach lub w zeszycie. Niech jednak nikt nie podpisuje się pod historią – zadaniem panny młodej będzie odgadnięcie, która z koleżanek opowiedziała daną historię.

Suknia ślubna z papieru toaletowego

„Szycie” sukni ślubnej z papieru toaletowego to jedna z najpopularniejszych i lubianych zabaw, przy której wszystkie uczestniczki imprezy mają mnóstwo zabawy. Zadanie polega na ubraniu przyszłej żony w suknię ślubną z… papieru toaletowego.

To jednak nie wszystko: tak ubrana musi wyjść z wami... na miasto (zabierzcie ze sobą normalną sukienkę, by mogła się przebrać).

Wyzwanie

Zacznijcie od przygotowania kart - wypiszcie na nich zadania do wykonania (najpierw rozważcie, czy grać będziecie w domu czy na mieście). Następnie podzielcie się na dwie drużyny - panny młodej i świadkowej. Każda z drużyn ma do wykonania inne zadania - najlepiej jeśli będą jak najbardziej szalone! Gwarantujemy, że czeka was masa śmiechu!

Zabawa w zakazane słowa

Zrób listę zakazanych słów (tych, których pod żadnym pozorem nie wolno używać w trakcie imprezy). Może to być coś związanego ze ślubem i weselem, ale także coś zupełnie absurdalnego. Ta z was, która zostanie przyłapana na używaniu któregoś z nich, musi ponieść karę - np. wykonać zadanie z wcześniej przygotowanej listy lub wypić dodatkowy kieliszek.

Test na „dobrą żonę"

To jedna z najbardziej znanych i klasycznych zabaw. Przyszła żona musi umieć wiele rzeczy (zresztą, jesteśmy zdania, że tych samych co mąż) - pysznie gotować i dbać o domowe ognisko. Tak naprawdę zależy od was, jakie zadania wybierzecie (jeśli pannie młodej to nie przeszkadza, może być nawet cerowanie skarpetek).

Jeśli wieczór panieński jest organizowany w domu, to warunki do wykonania tego typu zadań będą doskonałe. Jeśli impreza odbędzie się na mieście, test umiejętności domowych przyszłej żony może być wstępem do pierwszorzędnej zabawy.

Co masz w torebce?

Każda z uczestniczek wyciąga przedmiot ze swojej torebki. Może to być notes, długopis, portfel (wiadomo, nie może zajrzeć do środka), szminka. Wrzucacie wszystko do jednego worka, a panna młoda ma rozpoznać, co należy do kogo.

