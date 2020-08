Wyprawka dla pierwszoklasisty - lista rzeczy do szkoły

fot. Adobe Stock

Wyprawka dla pierwszoklasisty to nowość dla dziecka i rodzica, więc generuje różne emocje. Czasy, gdy do tornistra wkładało się zeszyt i elementarz, odeszły dawno do lamusa. Jeśli masz wątpliwości, czy o czymś nie zapomniałaś, spójrz na naszą ściągę.

Wyprawka dla pierwszoklasisty - nie dajmy się zwariować

O ile z zakupem książek i zeszytów rodzice nie mają większego kłopotu, o tyle z pozostałymi niezbędnymi rzeczami do szkoły, a i owszem. Bo co tu wybrać, gdy półki sklepowe kuszą dzieci pachnącymi mazakami, świecącymi kredkami, brokatem w kleju, temperówkami o nietypowych formach i kolorach. Czy to wszystko jest absolutnie potrzebne? Jak odnaleźć się wśród propozycji i wybrać to, co rzeczywiście przydatne, a przy tym nie zbankrutować?

Lista rzeczy niezbędnych do szkoły

Wyprawka dla pierwszoklasisty to nie to samo, co wyprawka do przedszkola. To nie lada wyzwanie dla każdego rodzica. Lista niezbędników jest bardzo długa. Dlatego jej kompletowanie warto zacząć wcześniej, tak by móc rozłożyć wydatki.

Zanim zaczniesz zakupy, warto przygotować listę rzeczy do szkoły. Dzięki temu nie zapomnisz o tym, co potrzebne i nie kupisz tego, co jest zbędne, a co kusiło z półki sklepowej lub strony internetowej. Wiele szkół wywiesza listy na drzwiach szkoły lub stronie internetowej, w razie pytań można dzwonić także do sekretariatu. Przeczytaj koniecznie poradnik: wydatki szkolne - co trzeba kupić do szkoły

Co jednak, gdy takiej listy nie ma? Oto, co z pewnością przyda się w szkole uczniowi, który rozpoczyna naukę.

Wskazówka:

Kupując plecak lub tornister zwróćcie uwagę na jego wykonanie, a nie wygląd. Ważne, by plecy były odpowiednio wyprofilowane, szelki regulowane, a dno usztywnione. Sam plecak nie może być zbyt ciężki. Podobnie z innymi elementami wyprawki, wybierajcie rzeczy sprawdzone i bezpieczne.

Wyprawka dla pierwszoklasisty - lista rzeczy niezbędnych rzeczy

komplet książek wybranych przez nauczyciela,

zeszyty (w cienkie linie czerwone i niebieskie, w kratkę, ew. dzienniczek ucznia,

plecak/tornister,

śniadaniówka + bidon

piórnik,

ołówki,

temperówka,

gumka,

długopisy: czarne i niebieskie,

klej w sztyfcie,

nożyczki z zaokrąglonymi końcami,

kredki ołówkowe i świecowe,

farby plakatowe + min. 2 pędzle o różnej grubości,

mazaki,

blok rysunkowy biały i kolorowy,

blok techniczny biały i kolorowy,

papier kolorowy (wycinanki),

bibuła kolorowa,

plastelina,

min. 2 teczki z gumką (na prace plastyczne),

strój gimnastyczny (granatowe spodenki, biała koszulka, buty sportowe najlepiej na białej podeszwie, dres na chłodniejsze dni, skarpetki, worek),

obuwie na zmianę + worek,

strój galowy: granatowe (czarne) spodnie/spódniczka, biała koszula (bluzka) na rozpoczęcie roku.

Niektóre szkoły wywieszają pełną listę rzeczy, łącznie z nazwami firm kredek, mazaków, itp. Wybór, naszym zdaniem, powinno pozostawić się rodzicom, którzy cenę mogą dostosować do własnych możliwości, chyba, że szkoła proponuje produkty tańsze, a równie skuteczne.

Jeśli nie ma u was takiej ściągi, rzeczy wymienione przez nas z pewnością będą przydatne. Nie ma potrzeby kompletowania jeszcze większej wyprawki.

Worek ze strojem gimnastycznym, worek z obuwiem zmiennym, tornister, bloki i inne rzeczy warto podpisać. Nowa sytuacja, emocje, obowiązki, mogą sprawić, że pierwszoklasista (choć nie tylko) może zapomnieć, które rzeczy są jego lub pomylić podobne przedmioty - radzi nauczycielka.

Kompletuj wyprawkę szkolną z głową

Wyprawka szkolna to poważny wydatek, dlatego warto kompletować ją z głową. Nie ulegajmy pokusom, nie kupujmy dodatkowych gadżetów, bo kompletując to, co najpotrzebniejsze, wydamy przynajmniej 500 zł, a często zdecydowanie więcej.

Jednocześnie nie zapominajmy, że pójście do szkoły to ważne wydarzenie. Podejmujcie decyzję wspólnie z dzieckiem, niech zeszyty będą z jego ulubionym bohaterem, a inne rzeczy kolorowe, odpowiadające gustom dziecka, niekoniecznie najdroższe.

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą starać się o pomoc w dofinansowaniu wyprawki szkolnej. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warto też odłożyć w czasie jakieś zakupy i podzielić te wydatki na etapy - pamiętaj, że przysługuje ci bon 300+ na wydatki związane z wyprawką dla pierwszoklasisty.

Artykuł pierwotnie opublikowany 23.08.2013.

