Jak odżywiać swój mózg

Istnieją czynniki, które gwarantują długie utrzymanie sprawności umysłowej. Wiadomo, że istotne jest tutaj zmuszanie naszego mózgu do ciągłej pracy, czyli nieustanne uczenie się nowych rzeczy oraz pogłębianie znajomości tego, co już wiemy. Nad tą kwestią nie ma co się zbytnio rozwodzić.

Jednakże jest także jeszcze jeden czynnik, który zwykle pomijamy. Chodzi oto czym karmimy nasz mózg, w dosłownym sensie. Każdy człowiek musi jeść. Żywność, którą spożywamy zawiera wiele różnych składników chemicznych, które pośrednio lub bezpośrednio oddziaływają na nasz mózg. To oddziaływanie może być bardzo pozytywne, obojętne, lub skrajnie negatywne.

Co należy wiedzieć o prawidłowym odżywaniu naszego mózgu? Krótko mówiąc: bardzo dużo, ale żeby całą rzecz sprowadzić do rozsądnych rozmiarów, najważniejsze jest, aby wiedzieć, że:

- W większości przypadków obniżona sprawność umysłowa związana jest z niskim poziomem acetylocholiny w organizmie. Jest ona głównym łącznikiem między mózgiem, a poszczególnymi nerwami (tzw. neuroprzekaźnik);

- Związek chemiczny zwany choliną jest wyjściowym produktem do tworzenia acetylocholiny;

- Z kolei witamina B5 bierze udział w przetwarzaniu choliny na acetylocholinę;

- Ponadto, witamina B1 oraz B6 jest bardzo ważna dla naszej pamięci i zdolności koncentrowania się. Witamina B3 ułatwia dopływ tlenu do komórek mózgu, co umożliwia im normalne funkcjonowanie;

- Do sprawnego funkcjonowania naszej pamięci potrzebujemy także witaminy B6, B12 i kwasu foliowego.

Aby zapewnić sobie odpowiedni poziom powyższych składników (odpowiedni poziom, to rzecz względna i dla każdego ten poziom może być nieco inny, aby go ustalić należy przeprowadzić odpowiednie badania na nasze zapotrzebowanie na określone związki chemiczne) należy jeść następujące produkty:

Cholina – jaja, wątroba, soja, kapusta, kalafior.

Witamina B5 – mięso, soja, orzechy, fasola, groch, jaja, wątroba, pełnoziarniste produkty zbożowe.

Witamina B1 – ryby i owoce morza, wieprzowina.

Witamina B6 – ryby, czerwone mięso, drób, pełnoziarniste produkty zbożowe, soja.

Witamina B3 – ryby i owoce morza, drób, orzechy, ziemniaki.

Witamina B12 – produkty zwierzęce.

Kwas foliowy – ciemnozielone warzywa liściaste i podroby.

Jeśli Twoja dieta nie zawiera powyższych składników, to lepiej ją czym prędzej zmień. Jeśli zawiera, a Twoja pamięć nie jest zbytnio dobra, to znak, że najprawdopodobniej masz tych składników zbyt mało w swojej diecie, albo Twoja pamięć jest słabo wytrenowana i dlatego ciężko przychodzi Ci nauczyć się czegoś nowego.