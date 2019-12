Przeziębienie a karmienie piersią. Czy trzeba odstawić dziecko?

fot. Adobe Stock

Jesteś mamą karmiącą, a czujesz, że właśnie rozkłada cię przeziębienie? Podpowiadamy, jak nie zarazić maluszka i czym się leczyć, karmiąc piersią.

Karmienie piersią w trakcie przeziębienia

Przeziębiona mama nie musi rezygnować z karmienia. Przystaw jest niezwykle wygodne, nie trzeba nawet wstawać, żeby przyrządzić mleko, a przecież w chorobie wskazany jest wypoczynek i oszczędny tryb życia.

Dlatego nie stresuj się, że masz katar czy kaszel i powinnaś przestać dawać dziecku swoje mleko. Wręcz przeciwnie, gdy jesteś chora, twój organizm produkuje więcej przeciwciał, by zwalczyć infekcję.

Przeciwciała te wraz z pokarmem przedostają się do organizmu maluszka, tym samym wzmacniając jego system odpornościowy. To ważny argument przemawiający nie tylko za tym, by nie odstawiać dziecka od piersi w trakcie przeziębienia.

Przeziębienie a karmienie piersią: nie odstawiaj dziecka

Maluszek, który jest przyzwyczajony do tego, że może wtulić się w twoją pierś, pijąc mleko, może poczuć się bardzo zdezorientowany, jeśli z powodu choroby zaczęłabyś podawać mu nagle mleko modyfikowane, jeśli wcześniej nigdy tego nie robiłaś.

Pamiętaj, by zatroszczyć się o jego poczucie bezpieczeństwa. Zbyt nagłe odstawienie go od piersi może wywołać u niego niepotrzebny stres. U ciebie również. Nie ma sensu tego robić, gdy dopadło cię jedynie lekkie przeziębienie.

Leczenie przeziębienia u mamy karmiącej

Możesz próbować wyleczyć infekcję domowymi sposobami na przeziębienie, ale jeśli one nie pomagają, powinnaś skonsultować się z lekarzem. Lepiej nie przeciągać choroby, by nie przeobraziła się ona w poważniejszą infekcję dolnych dróg oddechowych.

Czasami konieczne może być podawanie antybiotyku, ale nie martw się, jeśli powiesz lekarzowi, że karmisz piersią, postara się dobrać leki dozwolone w ciąży.

Karmienie piersią a przeziębienie: jak nie zarazić dziecka

Niemowlę może bez obaw ssać twoją pierś, ale musisz zachować większe niż zazwyczaj środki ostrożności.

Jeśli kaszlesz, zakładaj do karmienia maseczkę ochronną na buzię, by nie kasłać prosto na dziecko. Zanim weźmiesz malca na ręce, zawsze wcześniej je umyj – na dłoniach mogą znajdować się bakterie lub wirusy, które zostały na nie przeniesione np. podczas wycierania nosa czy zasłaniania ręką buzi w trakcie kaszlu.

