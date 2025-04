Ilość kalorii: 500

Czas przygotowania: 190 min

Ilość porcji: 20

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

Spód:



12 dag mąki

5 dag masła

jajko

2 łyżki cukru

Masa serowa:



1 kg mielonego twarogu

10 dag miękkiego masła

szklanka cukru

cukier waniliowy

3 jajka

3 łyżki mąki ziemniaczanej

skórka otarta z pomarańczy

skórka kandyzowana

płatki migdałowe do posypania

Masa makowa:



puszka gotowej kutii

Przygotowanie:

1. Z podanych składników zagnieć ciasto, schłodź.

2. Prostokątną formę wyłóż papierem do pieczenia.

3. Ciasto rozwałkuj, wyłóż nim dno formy.

4. Upiecz na złoty kolor w temp. 200 stopni.

5. Masło utrzyj z cukrem i cukrem waniliowym.

6. Ucierając, dodawaj całe jajka, mąkę, skórkę pomarańczową i po łyżce sera.

7. Połącz masę ze skórką kandyzowaną.

8. Na podpieczony spód wyłóż masę makową, a potem serową.

9. Wierzch posyp migdałami w płatkach.

10. Piecz godzinę w temp. 185 st. C, a potem jeszcze ok. 1,5 godz. w temp. 160 st. C.

Przepis Renaty Materlińskiej z "Przyjaciółki"