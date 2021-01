Roladki z szynki - przepis na przekąskę w 5 minut

Na roladki z szynki na imprezę dobra będzie szynka konserwowa, która ma równe, prostokątne plasterki, ale zdecydowanie smaczniejsza będzie wędlina sprzedawana na wagę.

Do związania roladek z szynką wybierz cienki szczypiorek, który jest bardziej dekoracyjny. By wiązanie roladek szczypiorkiem było łatwiejsze, sparz go wrzątkiem.

Zobacz jak zrobić roladki z szynki krok po kroku:

Ser dokładnie wymieszaj z majonezem i posiekanym czosnkiem, dopraw do smaku. Prostokątne plasterki szynki posmaruj przygotowaną masą. Kładź na niej pokrojone w paski suszone pomidory i po 2 listki bazylii. Ostrożnie zwiń roladki. Każdą roladkę z szynki przekrój na dwa kawałki, obwiąż je szczypiorkiem (aby łatwiej go wiązać, sparz szczypior wrzątkiem).

Artykuł powstał na podstawie przepisu Renaty Materlińskiej, opublikowanego w magazynie „Przyjaciółka”.

Zobacz więcej przepisów na domową imprezę:

7 przepisów na pyszne przekąski z łososiem

Proste przekąski z ciasta francuskiego

Muffiny ze szpinakiem i suszonymi pomidorami

Roladki z tortilli z łososiem